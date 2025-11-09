Messi lập cú đúp, đưa Inter Miami vào bán kết MLS Cup

MỹTrong trận đấu cuối cùng của vòng một MLS Cup tối 8/11, Lionel Messi ghi hai bàn giúp Inter Miami đè bẹp Nashville 4-0.

Sau lượt đi Inter Miami thắng 3-1 và lượt về Nashville thắng 2-1, hai đội cần trận thứ ba để phân định vé đi tiếp. Lần này, với lợi thế sân nhà do là đội hạt giống, Inter Miami chơi thoải mái và nhanh chóng kết liễu đối thủ.

Với việc bố trí năm cầu thủ tuyến giữa, đoàn quân của HLV Javier Mascherano tạo sự áp đảo ở khu vực giữa sân, khiến Nashville gần như không thể tiếp cận khung thành của Rocco Rios Novo. Còn ở một phần ba cuối sân, Messi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiến tạo và dứt điểm.

Messi mừng bàn mở tỷ số trận Inter Miami thắng Nashville 4-0 ở vòng một MLS Cup tối 8/11. Ảnh: Inter Miami

Phút thứ 10, sau đường chuyền sai địa chỉ của Corcoran, Inter Miami lập tức mở tỷ số. Messi tiếp bóng, dẫn đến sát vòng cấm rồi sút chìm vào góc gần. Thủ môn Joe Willis và ba hậu vệ vây quanh hoàn toàn bất lực trước các pha xử lý của tiền đạo người Argentina.

Sau bàn thắng sớm, Inter Miami chơi tự tin hơn. Phút 39, Messi tiếp tục lên tiếng với bàn nhân đôi cách biệt. Sau khi đón đường chuyền dài bên cánh trái, Mateo Silvetti chuyền ngang, tạo điều kiện cho đội trưởng sút chìm vào khung thành.

Đây là bàn thứ năm trong ba trận của Messi trước Nashville ở vòng một MLS Cup. Trước đó, anh lập cú đúp trong trận lượt đi và ghi một bàn ở lượt về.

Messi mừng bàn nhân đôi cách biệt với Silvetti trong trận Inter Miami thắng Nashville 4-0 ở vòng một MLS Cup tối 8/11. Ảnh: Inter Miami

Sau giờ nghỉ, Inter Miami tiếp tục lấn lướt. Nashville cải thiện trong khâu lên bóng, nhưng không đủ để thắng thủ môn Rios Novo. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Messi và đồng đội tiếp tục xé toạc hàng thủ đối phương.

Phút 73, sau pha bật tường với Messi, Jordi Alba chuyền ngang cho Tadeo Allende sút nối nâng tỷ số lên 3-0. Ba phút sau đó, Messi trực tiếp dọn cỗ cho Allende băng xuống lốp bóng ấn định chiến thắng 4-0.

Ở bán kết miền Đông ngày 23/11, Inter Miami sẽ làm khách trên sân TQL của FC Cincinnati. Tại giai đoạn bảng mùa này, Messi và đồng đội hòa FC Cincinnati 0-0 trên sân nhà và thua 0-3 trên sân khách.

Nếu vượt qua đối thủ khó nhằn này, Inter Miami sẽ đấu chung kết miền Đông với đội thắng trong cặp Philadelphia Union - New York City FC. Philadelphia Union chính là đội về nhất giai đoạn bảng và giành Supporters' Shield với 66 điểm, hơn Inter Miami và FC Cincinnati đúng một điểm. Nếu tiếp tục giành kết quả thuận lợi, Messi và đồng đội sẽ đấu chung kết toàn nước Mỹ với đội thắng chung kết miền Tây. Từ bán kết miền, các vòng chỉ thi đấu một trận duy nhất.

Thanh Quý