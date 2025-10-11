HLV Indonesia: 'Điều duy nhất phải làm là thắng Iraq'

Arab SaudiHLV Patrick Kluivert tự tin sẽ không để Indonesia thất bại trước Iraq ở trận cuối cùng tại vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

* Indonesia - Iraq: 2h30 chủ Nhật 12/10

Thất bại 2-3 trước Arab Saudi hôm 9/10 khiến Indonesia rơi vào thế khó ở bảng B vòng loại bốn. Vì vậy, trận gặp Iraq là cơ hội cuối cùng để thầy trò Patrick Kluivert nuôi hy vọng đi tiếp.

"Điều duy nhất phải làm là thắng Iraq", Kluivert nói ở họp báo trước trận vào ngày 10/10. "Một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng chúng tôi là những người dũng cảm".

Indonesia (áo đỏ) thua Iraq 0-2 ở lượt cuối bảng F vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia, ngày 6/6/2024. Ảnh: IFA

Indonesia đã thua Iraq qua ba lần chạm trán gần nhất. Đó là các thất bại 1-5 và 0-2 ở vòng loại hai World Cup 2026, và trận thua 1-3 tại vòng bảng Asian Cup 2023. Tuy nhiên, Kluivert tự tin cho rằng bối cảnh hiện tại khác, khi Indonesia có thêm cầu thủ chất lượng, chơi gắn kết cùng tinh thần không bỏ cuộc.

Trận thua Arab Saudi 2-3 khiến nhà cầm quân Hà Lan cùng một số cầu thủ chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy nhiên, Kluivert cho rằng điều đó thể hiện sự kỳ vọng chính đáng. Đội cũng được tiếp thêm động lực từ hàng nghìn người hâm mộ đã theo chân đến Arab Saudi cổ vũ.

"Chúng tôi có một tập thể thật sự hỗ trợ lẫn nhau. Họ sẽ chiến đấu ví người hâm mộ, đất nước và gia đình", Kluivert cho hay. "Người hâm mộ cũng là cầu thủ thứ 12 và luôn có mặt ở bất cứ nơi nào đội tuyển đến".

Ban huấn luyện Indonesia đã phân tích những sai lầm ở trận gặp Arab Saudi, để rút kinh nghiệm cho cuộc gặp Iraq. Bên cạnh đó, Kluivert khẳng định có chiến lược để đánh bại đối phương.

Đại diện Đông Nam Á sẽ bất lợi hơn về thể lực. Iraq cũng có thời gian xem cách chơi của Indonesia để có thêm đánh giá và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, HLV Graham Arnold vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối khi coi Indonesia là đối thủ mạnh đã thể hiện được chất lượng tốt trước Arab Saudi.

"Iraq đạt 100% ở cả hai yếu tố quan trọng là kỷ luật và sự sẵn sàng", HLV Arnold nói. "Chúng tôi sẽ không nghĩ về vấn đề trọng tài, về Arab Saudi, hay bất cứ thứ gì. Tất cả chỉ dồn chú ý về Indonesia".

Tiền đạo Iraq Aymen Hussein (số 18) mở tỷ số từ chấm phạt đền trong trận thắng Indonesia 2-0 ở lượt cuối bảng F vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: IFA

Vấn đề duy nhất khiến cựu HLV tuyển Australia lăn tăn là việc tiền đạo số một Aymen Hussein chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ông cho biết chờ đến sau buổi tập cuối vào tối 10/10 để quyết định về tiền đạo sinh năm 1996.

Iraq thi đấu ấn tượng ở vòng loại hai, nhưng bắt đầu rối loạn từ Asian Cup 2023, trong đó có cuộc đối đầu giữa HLV Jesus Casas với truyền thông và người hâm mộ. Đến tháng 4/2025, Iraq quyết định chia tay cựu trợ lý tuyển Tây Ban Nha để ký với HLV Graham Arnold, trong hai lượt cuối vòng loại ba. Đại diện Tây Á lần lượt thua Hàn Quốc 0-2 và thắng Jordan 1-0 để đứng thứ ba bảng B, qua đó có một trong 6 vé vào vòng loại bốn.

Ở đợt tập trung tháng 9, Iraq vô địch King’s Cup tại Thái Lan, sau khi thắng Hong Kong 2-1 và hạ chủ nhà 1-0. Đội tuyển dưới triều đại Arnold được cho mang tinh thần tích cực, nhiệt huyết và được truyền thông, người hâm mộ ủng hộ chân thành. Điều này trái ngược so với đoạn cuối thời Casas.

Danh sách tập trung của Iraq đợt này có 28 cầu thủ, với 18 người đang thi đấu ở nước ngoài. Nổi bật có cựu tiền vệ Man United Zidane Iqbal, đang chơi cho CLB Hà Lan Utrecht, Montader Madjed (Hammarby, Thụy Điển), hậu vệ Merchas Doski (Viktoria Plzen, CH Czech). Những cầu thủ kỳ cựu như thủ môn Jalal Hassan, trung vệ Rebin Sulaka, tiền vệ Ibrahim Bayesh, Bashar Rasan và tiền đạo Aymen Hussein.

Trung Thu