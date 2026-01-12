HLV Hansi Flick toàn thắng 8 trận chung kết

Arab SaudiThắng Real 3-2 để đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha hôm qua, Hansi Flick nối dài mạch toàn thắng qua tám trận chung kết kể từ khi bắt đầu sự nghiệp HLV.

Flick bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao bằng việc thay Nico Kovac tại Bayern giữa mùa 2019-2020. Sau đó hơn nửa năm, ông giúp đội bóng xứ Bavaria hạ Leverkusen 4-2 ở chung kết Cup Đức và PSG 1-0 tại Champions League.

Đến mùa 2020-2021, Flick tiếp tục giúp Bayern thắng Dortmund 3-2 trong trận tranh Siêu Cup Đức, Sevilla 2-1 ở Siêu Cup châu Âu và UANL 1-0 ở FIFA Club World Cup.

HLV Hansi Flick (phải) mừng cùng chủ tịch Joan Laporta sau trận Barca thắng Real Madrid 2-1 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha ngày 10/1/2026. Ảnh: FC Barcelona

Sang Barca, Flick tiếp tục toàn thắng cả ba trận chung kết đều trước Real Madrid. Mùa 2024-2025, ông cùng Barca thắng Real 5-2 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha và 3-2 ở Cup Nhà Vua. Hôm qua, CLB xứ Catalonia tiếp tục "gieo sầu" cho đại kình địch với chiến thắng 3-2 để lần thứ 16 đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha.

Bên cạnh 8 danh hiệu từ 8 trận tranh Cup, Flick còn giành hai Bundesliga liên tiếp 2019-2020, 2020-2021 và La Liga 2024-2025. Đỉnh cao của ông là cú ăn sáu cùng Bayern năm 2020, với Bundesliga, Champions League, Cup Đức, Siêu Cup Đức, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup.

Sau khi vô địch Siêu Cup Tây Ban Nha hai lần liên tiếp, Flick hài lòng nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc. Nhà cầm quân người Đức đánh giá cao khả năng kiểm soát thế trận và lối chơi mang đậm bản sắc của Barca, đặc biệt trong hiệp một.

"Tôi rất tự hào. Chúng tôi đã chơi tốt, kiểm soát trận đấu và thể hiện đúng phong cách của mình", Flick nói. "Real có rất nhiều cầu thủ chất lượng nên trận đấu không hề dễ dàng, nhưng hiệp một của chúng tôi thực sự tuyệt vời".

Theo Flick, yếu tố quan trọng nhất giúp Barca vượt qua đối thủ truyền kiếp nằm ở tinh thần và thái độ thi đấu. "Khi bạn thấy các cầu thủ chiến đấu trong từng trận đấu vì CLB và vì người hâm mộ, luôn cống hiến hết mình, đó là điều tuyệt vời. Đội bóng đang có một tinh thần và tâm thế rất tốt. Thắng Real luôn mang lại cảm giác đặc biệt và đáng nhớ", ông nhấn mạnh.

Raphinha ăn mừng sau trận. Ảnh: FC Barcelona

Flick cũng dành nhiều lời khen cho Raphinha - cầu thủ lập cú đúp và được bình chọn hay nhất trận. "Raphinha có tinh thần thi đấu đáng kinh ngạc", HLV 60 tuổi bày tỏ. "Cậu ấy rất năng động và tạo ra ảnh hưởng tích cực cho toàn đội. Raphinha bỏ lỡ cơ hội đầu tiên nhưng ghi bàn ở cơ hội tiếp theo, điều đó mang lại sự tự tin. Raphinha mang đến cường độ thi đấu cao và lan tỏa nó trên sân".

Trong khi đó, Raphinha khẳng định tham vọng lớn của Barca trong nửa sau mùa giải là vô địch tất cả các đấu trường còn lại, gồm La Liga, Cup Nhà Vua và Champions League.

"Mặc chiếc áo này đồng nghĩa với việc phải chiến đấu để giành Cup. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành tất cả các danh hiệu", tiền đạo người Brazil nói, đồng thời tin rằng đội bóng có thể làm tốt hơn mùa trước - khi Barca giành cú ăn ba quốc nội. "Đội bóng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng tôi tập trung, biết mình muốn gì và đang đi đúng hướng".

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)