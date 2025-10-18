HLV Flick phủ nhận chuyện kỷ luật Yamal

HLV Hansi Flick phủ nhận tin đồn kỷ luật Lamine Yamal vì ngôi sao 18 tuổi đến muộn trong buổi họp đội Barca trước trận gặp PSG.

Trong cuộc họp báo ngày 17/10, Flick được hỏi về tin tức lan truyền cả ngày hôm nay, khi Yamal bị cho là đến muộn trước trận gặp PSG. Theo Cadena SER, HLV người Đức định gạch tên anh khỏi đội hình, nhưng bị Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc thể thao Deco can thiệp.

Nhà cầm quân người Đức tỏ ra bực bội trước tin đồn này. "Toàn là rác rưởi. Tôi muốn biết ai đã bịa ra điều này", ông nói. "Không có chuyện Deco hay bất kỳ ai ở câu lạc bộ nói gì với tôi. Họ tin tưởng tuyệt đối vào công việc của tôi và không bao giờ can thiệp".

Yamal chán nản sau trận Barca thua PSG ở Champions League trên sân Olimpic Lluis Companys, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha tối 1/10/2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong chương trình El Larguero của Cadena SER, Flick được cho là định loại Yamal khỏi đội hình, giống như cách ông từng xử lý với Jules Kounde, Raphinha hay Inaki Pena. Nhưng sau khi Deco can thiệp, HLV người Đức được cho là đã đổi ý, để Yamal chơi toàn bộ trận đấu. Tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm về thái độ của tài năng trẻ và cách Barca xử lý nội bộ.

Giữa lúc đó, nhà báo Roberto Gomez của Radio Marca cảnh báo vụ việc Yamal chưa kết thúc và cho rằng cầu thủ 18 tuổi "bị ảnh hưởng nặng nề". Gomez cũng chỉ trích việc các CLB và HLV đổ lỗi cho lịch thi đấu dày đặc hoặc lấy đội tuyển quốc gia làm bia đỡ đạn cho thành tích sa sút của Yamal.

"Nếu có ai đó đi muộn và bị gạch tên, tại sao chuyện đó lại khác với Yamal? Nếu có người can thiệp, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy", Gomez nói.

Flick thì nói Yamal vẫn tập luyện chăm chỉ sau khi trở lại từ chấn thương háng, và việc cầu thủ này được ra sân trước PSG hay Real Sociedad đều dựa trên phong độ chuyên môn. "Điều quan trọng là cậu ấy thể hiện nỗ lực và thái độ đúng mực", HLV 60 tuổi nói thêm. "Sau chấn thương, Yamal đã tập luyện chăm chỉ. Cậu ấy có hai ngày nghỉ vì việc cá nhân, nên tôi không can thiệp".

Yamal sinh năm 2007, được xem là viên ngọc quý của Barca và là niềm hy vọng mới của bóng đá Tây Ban Nha. Anh vừa nhận Quả Bóng Bạc 2025, chỉ đứng sau Ousmane Dembele.

Nguồn tin từ Cadena SER cho biết lãnh đạo Barca đang theo dõi sát sao thái độ sinh hoạt của Yamal, sau khi cầu thủ này bắt đầu nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và sự chú ý truyền thông. Cũng có tin cho rằng Yamal không còn ký tặng người hâm mộ miễn phí nữa, vì chữ ký của anh đã được chứng nhận bản quyền và có thể đem bán.

Hoàng An tổng hợp