HLV đội dự World Cup từ chức vì sức khỏe con gái

CuracaoHLV tuyển Curacao, Dick Advocaat quyết định ra đi chỉ hơn ba tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026.

Advocaat từ chức vì muốn dành toàn bộ sự quan tâm cho con gái, người đang gặp vấn đề về sức khỏe. Nếu dự World Cup 2026, giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tới tại Mỹ, Canada và Mexico, nhà cầm quân 78 tuổi sẽ là HLV nhiều tuổi nhất từng dự World Cup.

Advocaat dẫn dắt Curacao trong trận hòa Jamaica ở vòng loại World Cup hôm 18/11/2025. Ảnh: ANP

"Tôi luôn nói rằng gia đình quan trọng hơn bóng đá. Vì vậy, đây là một quyết định dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi sẽ rất nhớ Curaçao, người dân nơi đây và các đồng nghiệp của mình. Tôi coi việc đưa quốc gia nhỏ nhất thế giới giành vé dự World Cup là một trong những điểm nhấn trong sự nghiệp của mình. Tôi tự hào về các cầu thủ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo đã tin tưởng chúng tôi", Advocaat cho biết trong thông báo hôm 23/2.

Advocaat dẫn dắt tuyển Curacao từ 2024. Tại vòng loại khu vực CONCACAF vừa qua, ông giúp đội này giành vé dự World Cup lần đầu tiên. Curacao là đất nước nhỏ nhất từng giành vé dự World Cup, khi chỉ có dân số khoảng 155.000 người và diện tích 444 km vuông.

"Quyết định của Dick hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng. Ông ấy đã làm nên lịch sử với đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Curaçao sẽ mãi mãi biết ơn ông ấy", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Curacao, Gilbert Martina nói.

Trước khi dẫn dắt Curacao, Advocaat từng đưa tuyển Hà Lan vào tứ kết World Cup 1994, bán kết Euro 2004, dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2006 và Nga dự Euro 2012. Ông cũng cùng Bob Glendenning giữ kỷ lục 37 trận thắng với Hà Lan.

Ở cấp CLB, Advocaat vô địch Hà Lan với PSV, hai lần vô địch Scotland với Rangers, vô địch Nga, giành Cup UEFA (tiền thân của Europa League) và Siêu Cup châu Âu với Zenit.

Một HLV người Hà Lan khác, Fred Rutten sẽ thay Advocaat dẫn dắt Curacao tại World Cup 2026. "Đây là thời điểm khó khăn đối với Dick. Tôi chúc ông ấy cùng gia đình mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Dick là một biểu tượng của bóng đá thế giới. Thật vinh dự khi được tiếp tục công việc của ông ấy", Rutten nói.

Thanh Quý (theo Marca)