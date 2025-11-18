Đảo quốc Caribe mơ dự World Cup 2026 bằng đội hình sinh ở châu Âu

Với toàn bộ đội hình được HLV Dick Advocaat triệu tập đều sinh ra ở châu Âu, tuyển Curacao ấp ủ tham vọng trở thành quốc gia nhỏ nhất và ít dân nhất từng góp mặt ở một VCK World Cup.

Các cầu thủ Curacao mừng chiến thắng trong trận hạ Bermuda 7-0 ngày 14/11. Ảnh: Curacao NFT

Curacao từng là một phần của Quần đảo Antilles thuộc Hà Lan – gồm cả Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius và Sint Maarten – trong giai đoạn 1954-2010. Tuy nhiên, 15 năm qua, quốc đảo có diện tích 444 km vuông thuộc vùng biển Caribe này đã là một quốc gia tự trị, nằm trong Vương quốc Hà Lan. Vì lẽ đó, tất cả công dân Curacao đều sở hữu hộ chiếu Hà Lan và được hưởng các quyền lợi tương đương với công dân Liên minh châu Âu (EU).

Chính yếu tố đặc thù mang tính lịch sử này có thể mở ra một sự kiện chưa từng có trong lịch sử bóng đá: Curacao có khả năng giành vé dự World Cup 2026 mà không cần bất kỳ cầu thủ nào sinh ra trên chính lãnh thổ thật sự của họ.

HLV trưởng Curacao là Dick Advocaat, người từng dẫn dắt tuyển Hà Lan qua ba giai đoạn (1992-94, 2002-04 và 2017). Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 này, ông gọi 24 cầu thủ và tất cả đều được sinh ra tại lãnh thổ Hà Lan thuộc châu Âu, như các thành phố Amsterdam, Groningen, Emmen, Haarlem, Rotterdam...

"Rất nhiều cầu thủ từng mơ một ngày khoác áo tuyển Hà Lan", nhà cầm quân 78 tuổi từng nói khi ra mắt tuyển Curacao tháng 1/2024. "Tuy nhiên, họ không còn trẻ và không còn nghĩ đến giấc mơ ấy nữa. Chúng ta nên thử tìm kiếm và trao cơ hội cho những cầu thủ này ở tuyển Curacao".

HLV Advocaat chỉ đạo tiền đạo sinh ở Groningen, Hà Lan - Juninho Bacuna - trong một trận đấu của tuyển Curacao ở vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Sipa US

Lúc đó, một trong những gương mặt từng được Advocaat nhắm tới là Riechedly Bazoer, người từng thi đấu cho các lứa trẻ của Hà Lan, cũng như ra sân 6 trận cho tuyển quốc gia nước này từ 2015 đến 2016. Đến cuối tháng 8/2025, Bazoer chính thức được FIFA cho phép khoác áo Curacao. Đầu tháng 9, anh ra mắt đội tuyển quốc đảo này ở vòng loại World Cup 2026, khi gặp Trinidad & Tobago.

Trong danh sách 24 tuyển thủ được Advocaat triệu tập hiện tại, ban đầu chỉ đúng một trường hợp sinh ra trên chính lãnh thổ Curacao, là Tahith Chong sinh năm 1999. Nhưng tiền vệ đang khoác áo Sheffield Utd gặp vấn đề thể lực, nên không thể hội quân. Người thay thế Chong là Jurgen Locadia, 32 tuổi, từng chơi cho các lứa trẻ của Hà Lan đến 2014, trước khi "nhập tịch" Curacao năm 2023.

Vì vậy, toàn bộ 24 tuyển thủ Curacao hiện tại đều sinh ra ở Hà Lan tại châu Âu.

Tuyển thủ Curacao Nơi sinh Eloy Room Nijmegen, Hà Lan Tyrick Bodak Almere, Hà Lan Trevor Doornbusch Haarlem, Hà Lan Shurandy Sambo Geldrop, Hà Lan Roshon van Eijma Tilburg, Hà Lan Sherel Floranus Rotterdam, Hà Lan Armando Obispo Boxtel, Hà Lan Joshua Brenet Kerkrade, Hà Lan Deveron Fonville Nieuwegein, Hà Lan Jurien Gaari Kerkrade, Hà Lan Godfried Roemeratoe Oost-Souburg, Hà Lan Juninho Bacuna Groningen, Hà Lan Livano Comenencia Breda, Hà Lan Leandro Bacuna Groningen, Hà Lan Ar'jany Martha Rotterdam, Hà Lan Tyrese Noslin Amsterdam, Hà Lan Kevin Felida Spijkenisse, Hà Lan Gervane Kastaneer Rotterdam, Hà Lan Jeremy Antonisse Rosmalen, Hà Lan Sontje Hansen Hoorn, Hà Lan Kenji Gorre Spijkenisse, Hà Lan Jurgen Locadia Emmen, Hà Lan Jearl Margaritha Groningen, Hà Lan Jordi Paulina Odijk, Hà Lan

"Suốt một năm rưỡi, người ta liên tục gây áp lực với tôi về một số cầu thủ vẫn còn hy vọng khoác áo tuyển Hà Lan, nhưng may mắn thay, cuối cùng họ đã chọn Curacao", HLV Advocaat kể với Marca gần đây. Dù vậy, Advocaat vẫn chưa thể toại nguyện với cầu thủ mà ông kỳ vọng nhất cho Curacao, là Justin Kluivert - tiền đạo 26 tuổi từng chỉ thi đấu nhỏ giọt ở tuyển Hà Lan từ 2018. Nhưng đến nay, cầu thủ thuộc biên chế Bournemouth ở Ngoại hạng Anh vẫn không có ý định từ bỏ cơ hội được khoác lên người "sắc áo cam".

Armando Obispo - trung vệ đang khoác áo PSV Eindhoven - là một trong những người mới nhất gia nhập "Làn sóng Xanh", biệt danh của tuyển Curacao. Và anh rất tự hào về quyết định này. "Tôi có nhiều người thân ở Curacao và việc dự World Cup, nếu thành công, sẽ là trải nghiệm chưa từng có, khác hẳn việc bạn từng chơi cho các đội trẻ Hà Lan. Tôi cực kỳ hào hứng với mục tiêu sắp tới", Obispo nói.

Với đội ngũ hiện có, Curacao đang thật sự đứng trước vận hội. Chiến thắng đậm 7-0 trước Bermuda hôm 14/11 giúp thầy trò Advocaat độc chiếm ngôi đầu bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) với 11 điểm. Jamaica hiện đứng thứ hai với 10 điểm. Màn đối đầu trực tiếp giữa Curacao với Jamaica ở lượt cuối sáng mai 19/11 sẽ quyết định chủ nhân tấm vé dự VCK World Cup hè sang năm.

Obispo trong màu áo PSV tại giải VĐQG Hà Lan. Ảnh: ED.nl

"Khi chúng tôi đến, không ít người hoài nghi, âu cũng là điều dễ hiểu", trợ lý HLV trưởng Cor Pot nhớ lại. "Trước đây, Curacao từng có những HLV tên tuổi nhưng không thành công như Patrick Kluivert, Guus Hiddink, Remko Bicentini..., nên chúng tôi hiểu tâm lý đó. Nhưng rất nhanh chóng, mọi người nhận ra chúng tôi không đến Curacao để... tắm nắng".

HLV Advocaat còn tiết lộ rằng ở từng đợt hội quân chuẩn bị cho đội tuyển, ông và các trợ lý của mình đều phải tự bỏ tiền túi để mua vé máy bay. Nhưng giờ đây, phía trước họ chỉ còn 90 phút nữa để giúp Curacao viết nên lịch sử.

Trước Jamaica của cựu HLV tuyển Anh Steve McClaren trên sân khách, Curacao chỉ cần không thua để giành vé đến Bắc Mỹ hè năm sau. Họ sẽ vượt qua thử thách này mà không có Advocaat trên băng ghế chỉ đạo, vì ông phải bay về Hà Lan lo việc cá nhân.

"Đây là quyết định rất khó khăn khi phải bỏ lại các cầu thủ ở đây, nhưng tôi gặp chuyện gia đình và bóng đá bây giờ không còn quan trọng nữa", HLV gốc Hà Lan cho biết trước khi trao quyền cho hai trợ lý Cor Pot và Dean Gorre. "Tôi sẽ giữ liên lạc xuyên suốt với ban huấn luyện và hoàn toàn tin tưởng vào các học trò của mình".

Đội tuyển Curacao trong một trận vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Curacao NFT

Nếu thành công, tuyển Curacao sẽ vượt qua Cape Verde để trở thành quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup, đồng thời vượt qua Iceland để trở thành quốc gia ít dân nhất – với dân số vỏn vẹn 155.000 – từng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hoàng Thông (theo Marca)