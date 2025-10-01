HLV cờ tướng Việt Nam: 'Chúng ta đã có thể đấu ngang ngửa Trung Quốc'

Theo HLV Trần Ngọc Long, sau chức vô địch thế giới của Lại Lý Huynh, các kỳ thủ Việt Nam có thể tự tin đấu sòng phẳng với Trung Quốc.

"Tại những giải cờ tướng quốc tế gần đây, Việt Nam không nhất cũng nhì, dù có cả các đại diện Trung Quốc", HLV trưởng đội tuyển cờ tướng Việt Nam, Trần Ngọc Long nói với VnExpress. "Điều đó cho thấy về thực lực và trình độ, cờ tướng Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa và sòng phẳng với Trung Quốc".

Đội cờ tướng Việt Nam tại giải vô địch thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 9/2025. HLV Trần Ngọc Long đứng ngoài cùng bên phải. Lại Lý Huynh cầm cờ trong lễ khai mạc. Ảnh: WXF

Tại giải cờ tướng thế giới 2022, Việt Nam lần đầu giành HC vàng đồng đội, ở thành phố Kuching, Malaysia, nhờ công của Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh. Khi đó, Thành Bảo đứng thứ ba, Lý Huynh giải tư, tổng thứ bậc của Việt Nam là 7. Trung Quốc có Vương Thiên Nhất vô địch cá nhân, nhưng đồng đội Vương Khuếch chỉ đứng thứ bảy, nên tổng thứ bậc của đối thủ này là 8. Cũng trong năm đó, Lý Huynh giành thêm HC vàng nội dung cờ nhanh.

Một năm sau, tại giải cờ tướng thế giới 2023 ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, Lý Huynh lần đầu vào chung kết cá nhân thế giới, nhưng thất bại dưới tay Mạnh Thần - kỳ thủ khi đó đứng thứ sáu Trung Quốc.

Đến năm nay 2025, Lý Huynh đổi màu huy chương, khi thắng Doãn Thăng trong trận chung kết, phá thế độc tôn 35 năm của cờ tướng Trung Quốc. Anh cũng là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch nội dung tiêu chuẩn thế giới, ở các môn cờ. Trước đó, Lê Quang Liêm từng vô địch thế giới cờ vua năm 2013, nhưng ở cờ chớp.

HLV Trần Ngọc Long cho rằng trong cờ tướng, Việt Nam và Trung Quốc ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại. "Trước đây, cờ tướng thế giới từng có bảng đấu mang tên Phi Hoa Duệ, tức là dành cho những kỳ thủ ngoài Trung Quốc", ông nói. "Bảng đấu đó đã đổi thành Phi Hoa Việt Duệ, tức là dành cho những kỳ thủ ngoài Trung Quốc và Việt Nam".

Ông Long nói thêm rằng ngay cả HLV các đội khác cũng nhận định Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay. "Vì thế, chức vô địch của Lý Huynh không quá bất ngờ", ông nói. "Chiến thắng này xứng đáng, phản ánh đúng đẳng cấp và vị thế hiện tại của cờ tướng Việt Nam".

Khoảnh khắc quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên trong lễ trao giải cờ tướng thế giới 2025 Khoảnh khắc quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên trong lễ trao giải cờ tướng thế giới 2025.

Trung Quốc dự giải thế giới 2025 với hai kỳ thủ gồm Doãn Thăng và Mạnh Phồn Duệ, sau hai vòng tuyển chọn kỹ lưỡng từ 26 cao thủ. Trong đó, có ba kỳ thủ trong Top 20 Trung Quốc góp mặt, là Vương Vũ Bác, Hứa Quốc Nghĩa và Hứa Văn Chương. Những kỳ thủ còn lại trong Top 20 đã giải nghệ, bị cấm thi đấu hoặc không đủ tư cách.

Ở kỳ tiếp theo, năm 2027, Việt Nam sẽ tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch của Lý Huynh. Ông Long nhận xét vô địch thế giới chưa bao giờ đơn giản vì "vì đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: chuyên môn, phong độ và tinh thần". Vì thế, không thể đánh giá vô địch năm 2025 hay 2027 sẽ khó hơn.

"Tuy nhiên, với kinh nghiệm và tâm thế từng là nhà vô địch thế giới, Lại Lý Huynh có một lợi thế lớn, đặc biệt là về bản lĩnh tâm lý", HLV trưởng đội cờ tướng Việt Nam nói thêm. "Để bảo vệ được ngôi vương ở kỳ sau, Huynh chắc chắn sẽ phải tiếp tục rèn luyện không ngừng, bởi con đường đến chức vô địch lần thứ hai vẫn luôn đầy khó khăn và thử thách".

Ông Long 41 tuổi, là HLV trưởng của đội Việt Nam dự giải vừa qua tại Trung Quốc, phụ trách chuyên môn chung. Ngoài ra, đoàn còn có năm HLV khác, là Diệp Khai Nguyên, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đại Thắng, Trần Quang Nhật và Hoàng Ngọc Khánh.

Đội tham dự cả 6 nội dung, gồm cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, nữ, U16 nam, nữ và U12 nam, nữ. Đội kết thúc giải với 1 HC vàng cá nhân của Lý Huynh, 1 HC bạc đồng đội nam của Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo, cùng 1 HC đồng cá nhân U12 nữ của Trần Nguyễn Minh Hằng.

Ông Long hy vọng thành tích của cờ tướng Việt Nam lần này sẽ "cho thấy tiềm năng phát triển của bộ môn, mở ra hy vọng về sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn từ Nhà nước và xã hội".

Trưởng bộ môn cờ, Cục Thể dục thể thao, ông Nguyễn Minh Thắng cho biết Việt Nam sẽ xin đăng cai giải cờ tướng đồng đội thế giới năm 2026. Nếu không thành công, Việt Nam sẽ nhận lần đầu tổ chức giải cờ tướng vô địch thế giới năm 2027.

