HLV Cklamovski: 'Malaysia đến Việt Nam để thắng'

MalaysiaHLV Peter Cklamovski tin rằng áp lực từ án phạt của FIFA không ngăn được quyết tâm chiến thắng của Malaysia trước Việt Nam ở lượt vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Malaysia đang đứng đầu bảng F với 15 điểm hơn Việt Nam ba điểm. Ở lượt đi trên sân nhà Bukit Jalil hồi tháng 6, "Những chú hổ" đại thắng 4-0 để tạo lợi thế lớn về hiệu số đối đầu. Trong cuộc tái đấu ở Việt Nam vào tháng 3/2026, thầy trò Peter Cklamovski chỉ cần không thua cách biệt quá ba bàn là chắc chắn đứng đầu, giành vé duy nhất của bảng đấu đến vòng chung kết Asian Cup 2027.

Từ nay cho đến thời điểm trận đấu còn khá xa, nhưng HLV Peter Cklamovski muốn các học trò sớm ý thức được tầm quan trọng của trận đấu, và khẳng định Malaysia không chuẩn bị với tâm lý thủ hòa. "Kế hoạch là đến Việt Nam để chiến thắng", HLV Cklamovski nói với báo Malaysia Harian Metro ngày 23/11. "Sau đó, chúng tôi sẽ xem có thể làm gì với kết quả ấy, và tôi sẽ nói về nó bằng tất cả sự tôn trọng".

HLV Peter Cklamovski trong trận thắng Nepal 1-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia ngày 18/11/2025. Ảnh: MalaysiaNT.

Thực tế, số phận của Malaysia rất bấp bênh. Họ đang bị FIFA phạt vì cáo buộc gian lận hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Nam Mỹ. Trong khi LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, nhóm cầu thủ vi phạm bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng, tính từ ngày 26/9/2025.

FAM đã thất bại khi kháng cáo lên FIFA, và chỉ còn hy vọng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nếu tiếp tục khiếu nại bất thành, họ sẽ đối mặt án phạt nặng hơn, như cấm tham gia các giải quốc tế, bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam do sử dụng cầu thủ vi phạm, hoặc thậm chí bị loại khỏi vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trước bê bối này, HLV Cklamovski giữ quan điểm trung lập, vì đây là vấn đề bản thân không thể kiểm soát. Ông chỉ muốn tập trung vào ĐTQG và đang tự hào với thành tích bất bại trong năm 2025, được miêu tả là "phi thường và hiếm có trong lịch sử đất nước". Dưới sự dẫn dắt của Cklamovski, Malaysia thắng bảy và hòa một, trong đó toàn thắng năm trận tại bảng F vòng loại cuối.

"Phong độ ổn định đã thay đổi thái độ của người hâm mộ", nhà cầm quân người Australia cho biết. "Họ được chứng kiến ĐTQG thể hiện bản lĩnh thi đấu quật cường, đặc biệt là khi đối đầu với các đội được đánh giá cao hơn".

Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau tổng cộng 24 lần ở cấp ĐTQG. Trong đó, Việt Nam áp đảo khi thắng 15, thua 6 và hòa 3. Lần gần nhất, Malaysia thắng trên đất Việt Nam là lượt về vòng bán kết AFF Cup 2014 (nay là ASEAN Cup) trên sân Mỹ Đình với tỷ số 4-2.

Trong trường hợp Malaysia không bị ảnh hưởng bởi án phạt và tiếp tục được đá lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam phải thắng cách biệt bốn bàn, để đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Bởi khi đó, hai đội bằng nhau cả về điểm, hiệu số và chỉ số đối đầu. Còn nếu cách biệt từ năm bàn trở lên, thầy trò Kim Sang-sik sẽ chiếm ngôi đầu.

Ý thức được tầm quan trọng của trận đấu, HLV Cklamovski không muốn xao nhãng vì các thống kê hoặc yếu tố khác. Ông nhấn mạnh: "Tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến là chuẩn bị mọi mặt về chiến thuật để đảm bảo đến Việt Nam với sự tự tin tuyệt đối".

Trung Thu