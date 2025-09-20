HLV Chelsea: 'Sterling làm sao khổ bằng ngư dân như cha tôi'

AnhHLV Enzo Maresca bảo vệ quan điểm loại Axel Disasi và Raheem Sterling khỏi đội một, sau khi không tìm được bến đỗ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Disasi và Sterling bị cách ly khỏi đội một, phải tập riêng, dùng phòng thay đồ và khu ăn uống tách biệt. Disasi từng đăng ảnh bên trong phòng thay đồ tạm bợ dành cho những cầu thủ bị Chelsea loại khỏi kế hoạch thi đấu.

Sterling thì vừa tiết lộ trên Instagram rằng anh phải tập lúc 20h, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt gia đình. Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) đã can thiệp để điều chỉnh lịch tập sang buổi trưa cùng đội U21.

HLV Enzo Maresca (phải) và bố Pasquale chia vui sau khi Chelsea vô địch UEFA Conference League mùa 2024-2025. Ảnh: The Guardian

Trong buổi họp báo trước trận gặp Man Utd ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về thông tin này, Maresca không mấy cảm thông với hai học trò. "Cha tôi năm nay 75 tuổi và đã có 50 năm đi biển, làm ngư dân từ 2h sáng đến 10h sáng. Đó mới là nỗi vất vả trong đời, chứ không phải cầu thủ và cách họ làm việc", ông cho biết.

Nhà cầm quân người Italy thừa nhận từng rơi vào cảnh bị gạt ra ngoài trong sự nghiệp cầu thủ, nhưng cho rằng đây là tình huống bình thường. "Khi CLB và cầu thủ không tìm được giải pháp, điều quan trọng là CLB vẫn tạo điều kiện tập luyện đầy đủ", Maresca nói. "Nhưng nếu bạn không nằm trong kế hoạch, thì sẽ không được tham gia đội hình, đó là chuyện ở bất kỳ CLB nào trên thế giới".

HLV Enzo Maresca nói về Sterling HLV Enzo Maresca nói về Sterling, Disasi.

Sterling từng là tên tuổi hàng đầu nước Anh, khoác áo Liverpool, Man City rồi cập bến Chelsea với giá 61,5 triệu USD vào hè 2022. Tiền vệ người Anh vẫn còn hai năm hợp đồng với lương tuần 440.000 USD. Disasi thì được Chelsea mua từ Monaco năm 2023 với giá 50 triệu USD, ký đến 2029.

Cả hai đều muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 nhưng bất thành. Sterling ưu tiên thương vụ bán đứt cho CLB khác tại Ngoại hạng Anh, còn Disasi muốn trở lại Pháp.

HLV Enzo Maresca trao đổi với Raheem Sterling khi Chelsea gặp Man City trong giai đoạn tiền mùa giải 2024-2025 tại Mỹ. Ảnh: Chelsea FC

Trong buổi họp báo này, Maresca phủ nhận việc Chelsea được đánh giá cao hơn Man Utd - CLB đang đứng thứ 14, đặc biệt khi phải làm khách tại Old Trafford. Lần gần nhất "The Blues" thắng trên sân đấu này là vào tháng 5/2013.

"Việc thi đấu trên sân Man Utd luôn khó khăn", Maresca nói. "Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp, hay năm sau sẽ là thời điểm thích hợp gặp Man Utd. Đó luôn là CLB khó chơi, và đây là sân vận động khó khăn".

Maresca cũng cảm thông với Ruben Amorim, ca ngợi đồng nghiệp là HLV tuyệt vời. "Các HLV có thể sẽ gặp khó khăn, dù là ít hay nhiều, tại CLB mới. Nhưng tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào rằng Amorim là HLV xuất sắc. Tôi thực sự trân trọng Amorim và đã xem các trận của ông ấy khi còn làm việc ở Sporting".

Hồng Duy (theo The Guardian)