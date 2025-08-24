Hậu vệ Chelsea hé lộ cảnh bị hắt hủi

Axel Disasi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh bên trong phòng thay đồ tạm bợ dành cho những cầu thủ bị Chelsea loại khỏi kế hoạch thi đấu.

Trong bức ảnh đăng trên Instagram kèm dòng chú thích ngắn gọn "Life" (Cuộc sống), Disasi cho thấy một không gian trái ngược với hình ảnh xa hoa thường thấy ở đại bản doanh Cobham của Chelsea.

Căn phòng thay đồ của những cầu thủ này nhỏ, tường trống trơn, vài chiếc ghế gỗ kê dọc, một chiếc điều hòa treo tường, và hai ô cửa sổ. Tất cả gợi cảm giác đơn sơ, thậm chí giống một đội bán chuyên hơn là cựu vương Champions League.

Cảnh phòng thay đồ của nhóm cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea. Ảnh: Axel Disasi

Tên của các cầu thủ bị gạt khỏi đội một được dán trên ghế ngồi, trong đó có Disasi, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu và Alfie Gilchrist. Gilchrist, tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea, xuất hiện trong trạng thái chán nản, úp mặt vào hai bàn tay. Những cầu thủ này không được tập cùng đội một, nên cũng không được ở chung phòng thay đồ hiện đại.

Disasi từng khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn nửa sau mùa trước. Dù trở lại London hè này, anh không nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca. Tương tự, nhiều cái tên khác cũng đang tập riêng và chờ được giải quyết tương lai.

Còn hậu vệ trái Chilwell từng chơi 123 trận cho Leicester trên mọi đấu trường, trước khi đến Chelsea hè 2020 với giá kỷ lục của CLB lúc đó là 66 triệu USD.

Chelsea vào hè 2025 với 43 cầu thủ đội một, buộc ban lãnh đạo phải thanh lọc gấp rút. Theo Telegraph, đội bóng Tây London đang muốn đẩy đi khoảng 10 cầu thủ, trong đó có Raheem Sterling. Tiền đạo người Anh vừa trải qua mùa giải mờ nhạt ở Arsenal, song vẫn còn hai năm hợp đồng cùng mức lương 440.000 USD mỗi tuần với Chelsea. Cả Chelsea lẫn Sterling đều muốn chia tay, nhưng không loại trừ khả năng cho mượn.

Danh sách "bom nổ chậm" Chelsea còn có những cái tên đắt giá khác như Christopher Nkunku, Nicolas Jackson hay tài năng trẻ Tyrique George. Hậu vệ Argentina Aaron Anselmino cũng đang được vài CLB châu Âu quan tâm.

Kế hoạch thanh lý này nhằm mục tiêu cân đối tài chính. Chelsea kỳ vọng thu về khoảng 400 triệu USD từ bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng, qua đó đưa chi tiêu ròng về gần bằng 0.

Hoàng An (theo Daily Mail)