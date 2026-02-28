HLV Chelsea háo hức chạm trán PSG ở vòng 1/8 Champions League

AnhHLV Liam Rosenior phấn khích và ngưỡng mộ đồng nghiệp Luis Enrique khi Chelsea chạm trán PSG tại vòng 1/8 Champions League.

Lá thăm may rủi tái hiện cuộc so tài ở chung kết Club World Cup 2025, nơi Chelsea thắng 3-0 nhờ cú đúp của Cole Palmer và một bàn của Joao Pedro.

"Tôi rất phấn khích. PSG là đội bóng tuyệt vời. Tôi có kinh nghiệm đối đầu họ tại Pháp và luôn ngưỡng mộ cách họ thi đấu. Luis Enrique đã làm công việc xuất sắc ở đó", Rosenior nói về kết quả bốc thăm, trong buổi họp báo trước trận gặp Arsenal ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.

HLV Liam Rosenior khi còn dẫn dắt Strasbourg đấu PSG tại Ligue 1. Ảnh: Chelsea FC

Theo nhà cầm quân người Anh, đây là những trận cầu mà mọi HLV và cầu thủ đều mong chờ: "Đó là những trận đấu bạn sống vì bóng đá. Đây sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng lớn. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi còn ba trận cần tập trung", ông nhấn mạnh.

Trong thời gian dẫn dắt Strasbourg, Rosenior từng ba lần gặp PSG, thắng một, hòa một và thua một. Hồi đầu mùa, ông cùng Strasbourg hòa 3-3 trên sân Parc des Princes, trước khi chuyển đến Chelsea vào tháng 1/2026.

Tuy nhiên, ưu tiên của Chelsea là chuyến làm khách trước CLB cùng thành phố Arsenal và cải thiện thứ bậc ở Ngoại hạng Anh. "The Blues" đang đứng thứ năm với 45 điểm, bằng Liverpool và kém Man Utd ba điểm.

Rosenior cho rằng đội bóng đang đi đúng hướng. "Tôi không đánh giá trận nào khó hơn trận nào, mỗi trận đều có yêu cầu chiến thuật khác nhau. Tôi hài lòng với tập thể và khởi đầu hiện tại. Chúng tôi thắng 8 trong 12 trận, đáng ra có thể là 10. Đó không phải thành tích tệ", ông bày tỏ.

Nhà cầm quân 41 tuổi nhấn mạnh: "CLB này phải góp mặt ở Champions League. Khi tôi tiếp quản, đội đứng thứ tám. Giờ chúng tôi đã trở lại cuộc đua".

HLV Luis Enrique trong buổi họp báo trước trận PSG gặp Le Havre ở vòng 24 Ligue 1 ngày 27/2. Ảnh: PSG

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Luis Enrique cũng tỏ ra tự tin trước màn tái đấu Chelsea. "Tôi luôn hài lòng với kết quả bốc thăm. Được gặp một trong những đội mạnh nhất nước Anh sẽ rất thú vị. Chúng tôi hiểu rõ họ, nhưng sẽ không có cảm giác trả thù vì đây là giải đấu khác", ông nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận PSG cần cải thiện màn trình diễn, song tin tưởng vào những tín hiệu tích cực gần đây. "Chúng tôi đã xử lý tốt nhiều vấn đề và hoàn cảnh khác nhau. Điều đó khiến tôi lạc quan", Enrique cho biết.

Hồng Duy (theo Chelseafc.com, PSG.fr)