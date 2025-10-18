PSG thoát thua sau khi bị dẫn hai bàn ở Ligue I

PhápPSG phải ngược dòng giành trận hòa 3-3 trước Strasbourg, sau khi bị dẫn hai bàn từ đầu hiệp hai ở vòng 8 Ligue I.

Cuộc so tài giữa hai đội thuộc top 3 diễn ra kịch tính hơn so với dự đoán, trên sân Parc des Princes. PSG khởi đầu thuận lợi hơn, nhưng thua ba bàn liên tiếp trong 21 phút. Sau đó, nhà đương kim vô địch vùng dậy, gỡ hòa 11 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc.

PSG vẫn dẫn đầu Ligue 1 với 17 điểm, hơn Strasbourg một điểm. Tuy nhiên, hai đội đều có nguy cơ mất vị trí. Nếu thắng trong loạt trận muộn, Marseille và Lyon, hai đội đang có 15 điểm sau 7 trận, sẽ vượt qua và dẫn đầu.

Ramos ăn mừng trong trận PSG hòa Strasbourg 3-3 ở vòng 8 Ligue 1 tối 17/10. Ảnh: AFP

Được chơi trên sân nhà, PSG nhập cuộc mạnh mẽ và ép sân như thường lệ. Thậm chí, ngay phút thứ 6, sau đường chuyền ngang của Desire Doue, Bradley Barcola tiến đến sát khu 5 m50, sút chéo góc mở tỷ số cho đội bóng thành Paris.

Tuy nhiên, càng thi đấu, PSG càng để lộ vấn đề về đội hình. Trận này, HLV Luis Enrique kéo tiền vệ Warren Zaire-Emery xuống chơi hậu vệ phải, trong khi hai tiền đạo Doue và Senny Mayulu chơi tiền vệ.

Trước một đối thủ mất cân bằng, Strasbourg khai thác được rất nhiều khoảng trống. Phút 26, sau quả tạt thoải mái từ cánh phải, Joaquin Panichelli đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Không kịp thức tỉnh, PSG để Strasbourg ghi thêm hai bàn và tạo cách biệt 3-1. Phút 41 Diego Moreira thoát xuống sút chéo góc thành bàn. Khi hiệp hai mới diễn ra được bốn phút, Panichelli sút đối mặt tung lưới thủ môn Lucas Chevalier.

Rơi vào thế khó, HLV Enrique buộc phải thay đổi. Việc tung trung vệ Willian Pacho và hậu vệ trái Nuno Mendes giúp PSG phòng ngự tốt hơn. Phút 58, sau tình huống Doue bị phạm lỗi trong vòng cấm Strasbourg, Goncalo Ramos sút phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Cuối trận đấu, PSG liên tục ép sân. Đến phút 79, họ thành công trong việc giữ một điểm ở lại. Sau khi thoát xuống rìa phải vòng cấm, Mayulu dứt điểm hai nhịp hạ thủ môn Mike Penders.

Thanh Quý