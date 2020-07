'HLV bóp cổ cầu thủ đáng nhận thẻ đỏ'

Cầu thủ sút bóng vào BHL phải nhận thẻ vàng thứ hai là hợp lý nhưng HLV lao vào bóp cổ cầu thủ cũng xứng đáng bị đuổi khỏi sân.

Xung quanh vụ việc "HLV bóp cổ cầu thủ ở giải hạng Nhất", nhiều độc giả VnExpess cho rằng án phạt thẻ vàng cho vị HLV này là quá nhẹ:

Thêm một trò hề nữa ở giải bóng đá Việt Nam. Văn Huy đá bóng ra ngoài vì khi đó trong sân có hai trái bóng, còn trúng người ai thì chẳng liên quan gì vì tình huống đó Văn Huy quan sát rất nhanh. Trọng tài phạt thẻ vàng thứ hai cho Văn Huy thì cũng phải phạt thẻ đỏ với HLV và cầu thủ Phố Hiến.

Quanghuy.kma

Lúc này An Giang đang bị dẫn bàn, các cầu thủ tập trung vào thời gian thi đấu nhiều hơn nên không cố tình. Đây rõ ràng là HLV và cầu thủ Phố Hiến chuyện bé xé ra to, chuyện chẳng có gì cả. Theo tôi, nên nhắc nhở Văn Huy, và rút thẻ đỏ đối với HLV Phố Hiến (đi quá khu cách ly đối với BHL, bóp cổ cầu thủ). Thẻ đỏ hoặc vàng với cầu thủ của Phố Hiến là chuẩn nhất.

Netnam82

Đừng nâng cao quan điểm thầy trò, vô lễ hay không vô lễ. Tình huống này bên Phố Hiến cố tình quăng trái bóng ra để câu giờ. Bên An Giang đang bị dẫn, theo lẽ tâm lý thông thường sẽ dễ bị nổi nóng khi đối phương câu giờ. Cậu ta phản ứng như vậy là sai, bị thẻ vàng thứ hai là xứng đáng. Nhưng HLV và cầu thủ chủ nhà có hành vi bóp cổ thì cũng phải bị xử phạt tương ứng mới đúng luật. Ở ngoài sân bóng là thầy trò, là kính trên nhường dưới như thế nào không biết, nhưng đã thi đấu thì theo luật lệ, có trọng tài phân xử.

Hoàng CL

Khi cầu thủ An Giang chuẩn bị ném biên tại sao lại có quả bóng khác bay ra từ cabin của BHL Phố Hiến? Có phải là hành động câu giờ hay không? Cầu thủ An Giang chỉ là trả bóng lại. Còn HLV Phố Hiến phải cấm chỉ đạo ít nhất hai trận vì hành động phi thể thao. Anh là HLV mà có hành động như vậy liệu học trò có tôn trọng hay không? Đừng nói là học trò cũ.

Lạnh Lùng

>> 'Tiến Linh xô xát Công Phượng là chuyện bình thường'

Văn Huy có hành động không đẹp, bị thẻ vàng chính xác nhưng là thẻ thứ hai nên bị đuổi khỏi sân. HLV Phố hiến xứng đáng nhận thẻ đỏ với tình huống bóp cổ cầu thủ, và cần thêm một thẻ đỏ cho cầu thủ Phố Hiến cũng lao vào bóp cổ Văn Huy.

Xe Âu

Cầu thủ sai, HLV càng sai và trọng tài thì nghiệp dư luôn. Sự kết hợp hoàn hảo bộ ba này tạo ra cái giải đấu ao làng đúng nghĩa. Nếu đúng: HLV phải bị thẻ đỏ, Văn Huy thẻ vàng và cầu thủ Phố Hiến cũng thẻ đỏ luôn.

Tuaqua

Thua 1-2, tất nhiên An Giang muốn thực hiện nhanh việc ném biên vì trận đấu chỉ còn ít phút. Lúc đó, một quả bóng thứ hai lăn ra sân (có thể là do bên Phố Hiến lăn ra để câu giờ hay phá ý định thực hiện ném biên nhanh của An Giang), cầu thủ An Giang phản ứng nhanh với việc đá bóng ngược ra. Theo tôi, 95% là Văn Huy không chú ý nhằm vào ai mà đó chỉ là phản xạ, muốn trận đấu được tiếp tục ngay lập tức. Ông HLV quá "hổ báo" nhảy vào bóp cổ cầu thủ cũ của mình. Đúng ra phải phạt ông HLV Phố Hiến và cầu thủ hành hung đồng nghiệp mỗi người 5 trận, cộng tiền phạt. Cảnh cáo cầu thủ ném biên, không phạt thẻ.

Tetamthua

Cầu thủ An Giang chỉ vì đang vội nên phá bóng ra không quan sát để ném biên cho nhanh thôi nhưng chắc cũng giật mình khi thấy bóng trúng người đội khách. Nói chung anh ta xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai nhưng HLV và hai cầu thủ Phố Hiến lao vào bóp cổ một cầu thủ khác thì lẽ ra phải thẻ đỏ hết cả ba người. Chưa bao giờ có chuyện cả nhóm quây một cầu thủ, bóp cổ người ta mà còn được tiếp tục thi đấu.

Phillip

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Việt Thành tổng hợp