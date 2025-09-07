HLV Bồ Đào Nha liên tưởng về bàn thắng đặc biệt của Ronaldo

ArmeniaHLV Roberto Martinez xem pha lập công của Cristiano Ronaldo ở phút 21 - trùng số áo của tiền đạo quá cố Diogo Jota - là khoảnh khắc đặc biệt trong trận thắng Armenia.

Phút 21, từ quả tạt của Pedro Neto bên phải, Ronaldo phá bẫy việt vị, lẻn ra sau lưng hậu vệ rồi đệm cận thành tung lưới thủ môn Henri Avagyan.

Martinez xem đây như khoảnh khắc đặc biệt dành tặng cho Jota - tiền đạo qua đời trong tai nạn hồi đầu tháng 7. Số áo 21 của cố tiền đạo Liverpool đã được trao cho bạn thân Ruben Neves.

"Đó là một khoảnh khắc cá nhân nhưng cũng mang ý nghĩa tập thể", Martinez nói sau trận đấu trên sân Republican, thủ đô Yerevan. "Jota luôn ở cùng chúng tôi trong tinh thần. Ngay từ buổi tập đầu tiên, sự hiện diện của cậu ấy đã cảm nhận được. Việc Ronaldo ghi bàn đúng phút 21 giống như thông điệp tri ân và động lực từ Jota dành cho toàn đội".

Ronaldo chỉ tay lên trời sau khi ghi bàn trong trận Bồ Đào Nha thắng Armenia 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 trên sân Vazgen Sargsyan Republican, thành phố Yerevan, Armenia tối 6/9/2025. Ảnh: A Bola

Martinez cũng tuyên bố Bồ Đào Nha quyết vô địch World Cup 2026 vì Jota. Cố tiền đạo này từng ghi 14 bàn sau 49 lần ra sân cho Bồ Đào Nha, gồm chức vô địch UEFA Nations League năm 2019 và 2025.

"Chúng tôi vô địch Nations League và Jota là một phần trong thành công đó", HLV 52 tuổi bày tỏ. "Jota là sức mạnh, là nguồn động lực vì cậu ấy muốn vô địch World Cup. Như thường lệ, chúng tôi có trách nhiệm chiến đấu vì người dân Bồ Đào Nha, nhưng chúng tôi có trách nhiệm với Diogo, và điều đó rất đặc biệt".

Joao Cancelo mừng bàn theo phong cách quen thuộc của Jota.

Bồ Đào Nha là đương kim vô địch UEFA Nations League, hiện xếp thứ sáu thế giới, còn Armenia đang đứng thứ 105 FIFA. Sự chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rõ trên sân Vazgen Sargsyan hôm qua, khi Bồ Đào Nha áp đảo và thắng dễ 5-0. Ronaldo, Joao Felix cùng lập cú đúp, và bàn còn lại được ghi bởi Joao Cancelo.

Theo Martinez, Bồ Đào Nha khởi đầu khó khăn nhưng cởi bỏ áp lực sau bàn mở tỷ số. "Đây không phải trận đấu dễ dàng. Chúng tôi biết Armenia phòng ngự chặt, phản công nhanh. Nhưng bàn mở tỷ số giúp mọi thứ thay đổi", ông nói. "Tôi thích thái độ toàn đội sau đó: duy trì kỷ luật, kiểm soát tốt và ngăn chặn các pha phản công của đối thủ. Năm cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng chơi tròn vai, mang lại sự cân bằng suốt 90 phút".

Thủ quân Ronaldo cũng hài lòng với chiến thắng ở trận ra quân bảng F vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. "Hoàn thành bước đầu tiên", tiền đạo 40 tuổi viết trên mạng xã hội.

Ngày 9/9, Bồ Đào Nha tiếp tục làm khách của Hungary ở lượt hai bảng F.

Hồng Duy (theo A Bola)