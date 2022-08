Bất chấp sự can thiệp từ giới chóp bu Arsenal, HLV Mikel Arteta tước băng thủ quân, đày ải rồi thanh lý hợp đồng với Pierre-Emerick Aubameyang vì liên tục vi phạm kỷ luật.

Aubameyang từng là nhân tố quan trọng trong kế hoạch cải tổ Arsenal dưới thời Mikel Arteta. Ảnh: AFP

"Mức độ tin tưởng đã không còn", Arteta nói trong tập mới nhất của bộ phim tài liệu All or Nothing: Arsenal. "Đây là quyết định thực sự khó khăn vào giữa mùa giải, liên quan tới cầu thủ quan trọng bậc nhất của Arsenal cũng như tác động của việc không còn Aubameyang đến màn trình diễn của đội bóng. Nhưng nếu bạn tổng hợp mọi thứ, thì quyết định được đưa ra rõ ràng, và bạn phải thực hiện chúng".

Bộ phim tài liệu hé lộ đoạn kết của Aubameyang tại sân Emirates, nơi anh từng ghi 92 bàn qua 163 trận, đoạt một Cup FA, một Siêu Cup Anh và ngôi á quân Europa League mùa 2018-2019.

Dù quyết định khiến người hâm mộ và ban lãnh đạo bất ngờ, Arteta vẫn tuân thủ các nguyên tắc của ông. HLV Tây Ban Nha giữ vững lập trường và từ chối thỏa hiệp với tham vọng đưa Arsenal trở lại vị thế là CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân 40 tuổi cho rằng Aubameyang không còn tương lai ở Arsenal vì thiếu tôn trọng ông cũng như CLB. "Aubameyang đã đi muộn rất nhiều lần, bất kể lý do là gì", HLV Tây Ban Nha nói với một trợ lý. "CLB này có truyền thống, và Aubameyang thì hưởng lương rất cao".

HLV Arteta thanh trừng Aubameyang thế nào *Những bàn thắng đẹp của Aubameyang ở Arsenal.

Tháng 9/2020, Arteta đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Aubameyang ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm với Arsenal. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ đổ vỡ tới mức không thể hàn gắn hồi cuối 2021. Tiền đạo Gabon bị tước băng thủ quân, không cho tập cùng đội một và gạch tên khỏi danh sách sang Dubai tập huấn do vi phạm kỷ luật.

Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022, ban lãnh đạo Arsenal muốn Arteta xem xét việc hòa giải và đưa Aubameyang trở lại đội hình một. Họ nhận định rằng sẽ không có nhiều CLB có thể tuyển mộ Aubameyang ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, khi anh hưởng lương tuần 476.000 USD. Tuy nhiên, Arteta không đồng ý khi khẳng định kỷ luật trong đội bóng là điều tối quan trọng. "Tôi phải làm gì chứ? Bỏ qua hết mọi thứ sao?", Arteta nói với bác sĩ của Arsenal, Gary O'Driscoll trên sân tập trong kỳ nghỉ đông ở Dubai hồi tháng 1, khi căng thẳng với Aubameyang đang ở giai đoạn đỉnh điểm. "Nếu tôi bỏ qua, những điều tương tự sẽ lại xảy ra. Tôi không thể để mọi người làm bất cứ điều gì mình muốn được".

Thương vụ Aubameyang khép lại đầy kịch tính vào lúc 23 giờ 59 phút, chỉ một phút trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa. Tiền đạo 33 tuổi cập bến Barca theo diện tự do, sau khi hết hợp đồng với Arsenal. Theo thoả thuận của các bên, Arsenal sẽ trả cho Aubameyang 313.000 USD mỗi tuần đến hết mùa 2021-2022, còn Barca trả 136.000 USD. Tổng cộng vẫn thấp hơn mức 476.000 USD mỗi tuần chưa tính thưởng mà Aubameyang được hưởng theo hợp đồng trước đó với Arsenal. Ngoài ra, "Pháo thủ" còn mất 10 triệu USD thanh lý hợp đồng.

Aubameyang cùng Arteta nâng Cup FA - một trong số ít danh hiệu của Arsenal những năm qua. Ảnh: Reuters

Những rắc rối bắt đầu từ mùa thu, khi Aubameyang sa sút phong độ và bị đày lên ghế dự bị. Tiền đạo Gabon được CLB cho phép đến thăm mẹ ở Pháp, nhưng trở về muộn hơn một ngày. Kể từ đó, anh không còn được tập cùng đội một.

Trong All or Nothing: Arsenal, Arteta đã nói chuyện với Mark Gonnella, Giám đốc Truyền thông của CLB, ở hành lang. "Tôi muốn anh chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra", Arteta nói với Gonnella, trước khi loại Aubameyang khỏi đội hình trận gặp Southampton.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng khi Aubameyang vắng mặt, nhưng thán phục sự cương quyết của Arteta. "Chuyện gì đã xảy ra với Aubameyang hôm qua?", tiền vệ Mohamed Elneny hỏi trong phòng ăn của Arsenal. "Aubameyang tới Pháp thăm mẹ, nhưng về muộn một ngày và đến muộn trong buổi tập hôm sau. Aubameyang không nghe theo Arteta và hành động thiếu đúng đắn", trung vệ Rob Holding giải thích. "Arteta quả là mạnh mẽ phải không?", Elneny nói tiếp và nhận sự đồng ý từ Holding.

Việc Arteta cứng rắn với Aubameyang dựa trên ba điều. Thứ nhất là những giá trị mà Arteta muốn truyền đạt trong CLB, gồm tôn trọng, cam kết và nhiệt huyết. "Đây là những thứ không thể thương lượng", theo Arteta. Thứ hai, ông khẳng định Aubameyang đã phá vỡ những quy tắc mà đôi bên từng đồng ý khi gia hạn năm 2020. Cuối cùng, HLV 40 tuổi quyết tâm thay đổi văn hóa ở sân Emirates, và không thể bỏ qua cho Aubameyang. "Nếu ai đó phá vỡ một số điều không thể thương lượng, thì thật khó để mọi chuyện trở lại như cũ", Arteta nói trước ống kính của Prime Video.

Sau nhiều tuần đày ải Aubameyang, Arteta quyết định tước băng thủ quân của tiền đạo Gabon và thông báo trong cuộc họp giữa tháng 12. Tại đây, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc. "CLB và tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi nào như thế này", Arteta nói với những cầu thủ trẻ, những người còn đang bất ngờ với quyết định tước băng thủ quân của Aubameyang.

Trong khi một số cầu thủ bày tỏ hy vọng tình hình có thể được giải quyết, nhiều người khác cũng chấp nhận cách tiếp cận cứng rắn của Arteta. "Ông ấy rất dữ dội và rất khắt khe", Holding nói trong cuộc phỏng vấn cho loạt phim. "Đây là điều khiến các cầu thủ quy củ hơn, dù Arteta có thể khá tàn nhẫn, nhưng đây là điều quan trọng". Trong khi đó, Granit Xhaka nói ngắn gọn: "Tôi muốn có những áp lực".

Trong bốn trận sau đó, Arsenal lần lượt thắng Southampton 3-0, West Ham 2-0, Leeds 4-1 và Norwich City 5-0. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal, gồm Giám đốc Kỹ thuật Edu, Giám đốc Điều hành Richard Garlick và Vinai Venkatesham, vẫn muốn thuyết phục Arteta đưa Aubameyang trở lại. "Arsenal đang gặp vấn đề, là một cầu thủ không có cơ hội thi đấu", Venkatesham nói trong một cuộc họp vào tháng 1. "Chúng ta phải đưa Aubameyang tập luyện cùng đội một. Cậu ấy phải trở lại và giúp đỡ CLB đến cuối mùa", Edu nói. "Chúng ta cần nói chuyện với Arteta", Garlick đề nghị.

Aubameyang hiện thi đấu cho Barca. Ảnh: AFP

Trong khi Aubameyang hội quân cùng Gabon để đá Cup châu Phi, Giám đốc không điều hành và thành viên Hội đồng Quản trị, Tim Lewis, đã được cử đi thảo luận với Arteta trong bữa trưa tại phòng ăn của CLB. Tại đây, Arteta không nói gì, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào và hầu như không giao tiếp bằng mắt.

Đầu tháng 2, trong lễ ra mắt Barca, Aubameyang nhấn mạnh anh rời Arsenal chỉ vì Arteta. Anh nói: "Tôi nghĩ vấn đề chỉ là với Arteta và ông ấy đã đưa ra quyết định thanh lý hợp đồng với tôi. Tôi không thể nói nhiều. Arteta không vui, còn tôi thì bình tĩnh. Chuyện là như vậy".

Hồng Duy