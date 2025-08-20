HLV Al Nassr: 'Ronaldo là tấm gương lớn của bóng đá thế giới'

Hong KongHLV Jorge Jesus ca ngợi tinh thần chiến đấu của tiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo, sau khi Al Nassr thắng Al Ittihad 2-1 ở bán kết Siêu Cup Saudi.

Trên sân vận động Hong Kong hôm 19/8, Ronaldo không ghi bàn nhưng thi đấu nổi bật. Siêu sao Bồ Đào Nha chạm bóng 32 lần, chuyền chính xác 86% với hai đường quyết định (key pass), qua người hai lần, dứt điểm 6 lần với một cú trúng đích.

Dấu ấn đậm nét nhất đến ở phút 61, khi Ronaldo phá bẫy việt vị rồi chuyền ngang cho Joao Felix sút vào gôn trống, ấn định chiến thắng 2-1.

Cristiano Ronaldo (áo vàng) vui mừng trong trận Al Nassr thắng Al Ittihad 2-1 ở bán kết Siêu Cup Saudi trên sân Hong Kong tối 19/8/2025. Ảnh: Al Nassr

"Ronaldo là một tấm gương lớn của bóng đá thế giới", Jorge Jesus ca ngợi học trò sau trận. "Ở tuổi 40, cậu ấy vẫn duy trì phong độ, thể chất và tinh thần thi đấu tuyệt vời. Và đừng quên rằng 80% số khán giả đến sân là vì Ronaldo. Al Nassr xứng đáng sở hữu một ngôi sao toàn cầu như vậy".

Trận này, Sadio Mane giúp Al Nassr vượt lên ở phút 10, ít phút trước khi Steven Bergwijn gỡ hòa. Nhưng từ vai người hùng, Mane trở thành tội đồ khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 25. Trong thế thiếu người, Al Nassr vẫn kiểm soát thế trận và ghi bàn ấn định tỷ số nhờ công Felix.

Felix còn một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 66. Nhưng VAR vào cuộc, xác định Ronaldo đã phạm lỗi với Fabinho trước đó và khước từ bàn. Nhưng kết quả 2-1 là đủ để Ronaldo tiếp tục hành trình tìm danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr.

Theo Jorge Jesus, Al Nassr gặp nhiều khó khăn khi thi đấu trong điều kiện độ ẩm cao và phải đá thiếu người từ giữa hiệp một - những yếu tố khiến chiến thắng càng trở nên ý nghĩa.

"Đội duy trì được tổ chức dù mất Mane từ sớm và thắng xứng đáng", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói. "Chúng tôi ghi hai bàn, và bàn thứ ba cũng hợp lệ, nhưng trọng tài quyết định hủy. Đó là trách nhiệm của ông ấy. Với tôi, tỷ số là 3-1. Al Ittihad chỉ tạo ra một cơ hội rõ rệt".

Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết Siêu cúp Saudi Tình huống Ronaldo kiến tạo cho Felix.

Sau trận, dù bị đuổi khỏi sân từ sớm, Mane vẫn đăng ảnh kèm lời chúc mừng đồng đội kèm "Tinh thần tập thể tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Quan trọng là phải giữ tập trung cho chặng đường phía trước". Trong khi đó, Ronaldo viết ngắn gọn "Tiến lên nào".

Ở chung kết, Al Nassr sẽ gặp Al Ahli hoặc Al Qadsiah, cũng trên sân vận động Hong Kong, tối 23/8.

Hồng Duy tổng hợp