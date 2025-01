HLV Al Hilal lý giải việc loại Neymar

HLV Jorge Jesus xác nhận Neymar không đủ thể lực để theo kịp các cầu thủ Al Hilal nên không được đăng ký giai đoạn hai của Saudi Pro League.

"Neymar không còn có thể chơi ở đẳng cấp như trước", Jorge nói tại họp báo ngày 16/1. "Thật không may, mọi thứ đã trở nên khó khăn. Về mặt thể lực, Neymar không thể theo kịp các đồng đội".

HLV Jorge Jesus chỉ đạo khi chuẩn bị tung Neymar vào sân. Ảnh: Al Hilal

Kể từ World Cup 2022, Neymar chấn thương liên miên và chỉ chơi 20 trận, trong đó có 11 trận trọn vẹn ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Ác mộng đến với Neymar từ đầu 2023. Theo đó, anh phải nghỉ 131 ngày do chấn thương mắt cá chân, 30 ngày do vấn đề về cơ và 369 ngày do rách dây chằng chéo trước đầu gối. Khi trở lại đầu tháng 11, Neymar tiếp tục chấn thương gân kheo và phải nghỉ hết năm.

Không được đăng ký tại giai đoạn hai Saudi Pro League, nhưng Neymar vẫn có thể đá tại AFC Champions League Elite. Tiền đạo Brazil đã thi đấu hai trận ở vòng bảng năm nay, gặp Al-Ain và Esteghlal FC, với tổng cộng 42 phút trên sân.

Neymar chấn thương trong trận Al Hilal gặp Esteghlal hôm 4/11/2024. Ảnh: AFP

Neymar chuyển đến Al Hilal với giá kỷ lục 98 triệu USD vào hè 2023. Anh hưởng lương mùa 110 triệu USD và chỉ còn hợp đồng đến cuối mùa 2024-2025. Theo Jorge, Neymar và ban lãnh đạo Al Al Hilal sẽ quyết định tương lai của cầu thủ này.

HLV Bồ Đào Nha xác nhận Al Hilal đang tìm kiếm tiền đạo cánh để thay thế Neymar. Ông phủ nhận việc tuyển mộ Mohamed Salah hay ngôi sao nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng để ngỏ khả năng thương vụ như vậy có thể diễn ra vào mùa hè. Jorge cũng khẳng định Saudi Pro League ngày càng cạnh tranh, là một trong những giải đấu hay nhất thế giới, và tất cả cầu thủ Al Hilal đều có khả năng chơi cho bất kỳ CLB nào ở châu Âu.

Theo ESPN, ba CLB của MLS, gồm Chicago Fire, đang đàm phán sơ bộ với Neymar. Tiền đạo 32 tuổi công khai muốn tái hợp hai đồng đội cũ Lionel Messi, Luis Suarez tại Inter Miami. Nhưng tân HLV Javier Mascherano khẳng định CLB không thể tuyển mộ Neymar do hạn chế về quỹ lương theo quy định của MLS.

Hồng Duy