Neymar muốn tái hợp với Messi, Suarez

Neymar để ngỏ khả năng tái hợp hai đồng đội cũ Lionel Messi, Luis Suarez tại Inter Miami, và nói rằng bóng đá luôn có nhiều bất ngờ.

"Rõ ràng lại được thi đấu cùng Messi và Suarez sẽ là điều tuyệt vời", Neymar nói với CNN Sport. "Họ là bạn của tôi. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau. Sẽ rất thú vị nếu hồi sinh bộ ba này. Tôi hạnh phúc ở Al Hilal và Arab Saudi, nhưng ai biết được. Bóng đá đầy rẫy những bất ngờ".

Suarez, Messi và Neymar mừng chiến thắng sau trận chung kết Champions League 2015, Barca thắng Juventus 3-1, trên sân Olimpia, Berlin, Đức. Ảnh: FCB

Đầu năm 2024, tiền đạo Brazil cũng bày tỏ mong muốn chơi cùng Messi lần nữa. "Hy vọng chúng tôi sẽ chơi cùng nhau lần nữa", Neymar nói với ESPN. "Mọi người đều biết Messi là chàng trai tuyệt vời. Nếu Messi hạnh phúc, tôi cũng vậy".

Tháng 2/2020, Neymar từng nói rằng anh sẽ gia nhập Inter Miami trong vài năm tới. Tháng 10/2023, đồng sở hữu David Beckham cũng từng nói rằng sẽ đưa ngôi sao Brazil tới Miami.

Neymar, Messi và Suarez từng kết hợp thành bộ ba hủy diệt khi thi đấu cùng nhau ở Barca giai đoạn 2014-2017. Họ ghi tổng cộng 364 bàn và kiến tạo 173 lần trong 450 trận, giành một Champions League, hai La Liga, ba Cup Nhà vua, một Siêu Cup Tây Ban Nha và một FIFA Club World Cup.

Sau đó, Neymar và Messi tái ngộ tại PSG nhưng không thành công. Bộ đôi ngôi sao Nam Mỹ thậm chí bị người hâm mộ PSG la ó và chế nhạo sau khi đội nhà bị loại khỏi Champions League trong hai mùa giải. Neymar thậm chí nói rằng anh và Messi "như sống trong địa ngục ở PSG".

Sau khi rời PSG, Messi tới Inter Miami và tái hợp với Suarez từ đầu năm 2024. Họ trải qua mùa giải thành công, khi giúp Inter Miami đoạt Supporters' Shield 2024 và kết thúc giai đoạn tính điểm với kỷ lục 74 điểm. Trong đó, Suarez có 25 bàn, 12 kiến tạo, Messi có 20 bàn, 16 kiến tạo và được bình chọn là cầu thủ hay nhất MLS.

Neymar chấn thương trong trận Al Hilal gặp Esteghlal hôm 4/11/2024. Ảnh: AFP

Neymar chuyển đến Al Hilal với giá kỷ lục 98 triệu USD vào hè 2023. Anh hưởng lương mùa 110 triệu USD và chỉ còn hợp đồng đến cuối mùa 2024-2025.

Kể từ World Cup 2022, Neymar chấn thương liên miên và chỉ chơi 20 trận, trong đó có 11 trận trọn vẹn ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Cơn ác mộng diễn ra với Neymar từ đầu 2023. Theo đó, anh phải nghỉ 131 ngày do chấn thương mắt cá chân, 30 ngày do vấn đề về cơ và 369 ngày do rách dây chằng chéo trước đầu gối. Khi trở lại đầu tháng 11, Neymar tiếp tục chấn thương gân kheo và phải nghỉ hết năm.

Tiền đạo 32 tuổi quyết tâm trở lại và cùng Brazil dự World Cup 2026. "Tôi sẽ cố gắng, Tôi muốn ở đó", Neymar nhấn mạnh. "Tôi biết đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng, cú sút cuối cùng, cơ hội cuối cùng của tôi, và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chơi ở đó".

Hồng Duy