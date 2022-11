Hình thể 'Người đàn ông quyến rũ nhất 2022'

Sau khi rời Marvel, Chris Evans tiếp tục xuất hiện trong nhiều bom tấn ở Hollywood như "The Gray Man", "Knives Out"... Tài tử nhận mức cát-xê khoảng 10 đến 15 triệu USD mỗi phim. Trước đó, anh từng được trả khoảng 300.000 USD cho "Captain America: The First Avenger" (2011). Ảnh: People