Chris Evans: 'Tôi kinh ngạc trước cảnh hành động của Ana de Armas'

Trong cuộc phỏng vấn online, Chris Evans và Ana de Armas nói về quá trình hợp tác ở dự án điện ảnh mới "The Gray Man".

Phim dự kiến phát hành trực tuyến ngày 22/7, là dự án hành động mới nhất của anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo (Avengers: Endgame). Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn người Mỹ Mark Greaney. Nội dung xoay quanh một cựu điệp viên CIA Court Gentry (Ryan Gosling đóng), trở thành sát thủ chuyên nghiệp để kiếm tiền. Anh bị đồng nghiệp cũ tại CIA Lloyd Hansen (Chris Evans) truy đuổi. Dự án còn có sự tham gia của dàn sao đa quốc gia như Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Dhanush...

Phỏng vấn Ana de Armas và Chris Evans phim "The Gray Man"

Chris Evans, sinh năm 1981, nổi lên sau vai Captain America trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Gần đây, anh tham gia một số dự án như Knives Out, series Defending Jacob và nhận nhiều lời khen. Tài tử từng hợp tác anh em đạo diễn Russo trong Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Endgame...

Ana de Armas, sinh năm 1988, là diễn viên Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Armas được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out... Gần đây, Ana góp mặt trong nhiều dự án lớn như No Time to Die (vào vai "Bond girl" bên cạnh điệp viên 007), Blonde (hóa thân "bom sex" Marilyn Monroe)...