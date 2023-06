Hình dáng người làm việc tại nhà vào năm 2100

Sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài và không làm việc ở nơi phù hợp có thể biến đổi hình dáng của các nhân viên làm từ xa trong tương lai.

Mô hình Anna phản ánh những thay đổi hình dáng của nhân viên làm việc từ xa. Ảnh: Furniture At Work

Các chuyên gia ở công ty Furniture At Work dự đoán hình dáng của những nhân viên làm từ xa vào năm 2100. Mô hình mang tên Anna của họ có phần lưng sù, đôi mắt thâm quầng với bọng mắt to, bàn tay giống móng vuốt do làm việc tại nhà. Anna thể hiện nhiều tác động đến cơ thể do sử dụng thiết bị công nghệ liên tục, tiếp xúc với màn hình và tư thế kém chuẩn, cũng như vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn.

Nhóm chuyên gia tạo ra Anna sau khi nghiên cứu của Đại học Leeds phát hiện 1/3 nhân viên làm việc tại nhà ở Anh không có chỗ làm việc phù hợp trong nhà. Để hiển thị ảnh hưởng của việc này, Furniture At Work sử dụng nghiên cứu khoa học và làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhằm dự đoán hình dáng của nhân viên làm việc từ xa trong tương lai.

Làm việc trên giường ảnh hưởng lớn tới Anna, gây ra tật gù lưng và phần vai nhô cao. Trong khi đó, nhìn chằm chằm màn hình cả ngày dẫn tới đôi mắt sưng đỏ. Nhiều giờ sử dụng chuột khiến ngón tay cong lại thành hình móng vuốt. Anna cũng bị thừa cân và có hệ miễn dịch yếu do ít tiếp xúc với không khí trong lành, lo lắng và trầm cảm.

Dựa trên phát hiện, những chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nhân viên làm ở nhà cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe. Theo Brian Clark, nhà sáng lập của tổ chức United Medical Education, nhân viên làm việc từ xa cần giải lao thường xuyên để giãn cơ và vận động cơ thể, tránh bị đau lưng và cổ vai gáy.

Sarah Gibson, giám đốc tổ chức Proactive Healthcare, gợi ý tuân thủ nguyên tắc 20-20-20 để bảo vệ mắt nếu phải nhìn màn hình liên tục trong thời gian dài, đó là nghỉ 20 giây sau 20 phút nhìn màn hình và tập trung nhìn thứ gì đó ở khoảng cách 20 feet (6 m). Nếu bạn thường xuyên làm việc tại nhà, Clark nhấn mạnh cần bố trí nơi làm việc phù hợp với đồ nội thất với các thông số kỹ thuật tối ưu.

An Khang (Theo Mail)