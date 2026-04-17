Hình dáng cầu vượt điểm sạt lở đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt

Nhìn từ trên cao, khu vực sạt lở trên sườn núi vẫn để lại khoảng đứt gãy lớn. Băng qua vị trí này, cầu cạn được đặt tên Xuân Hương thành hình, uốn theo địa hình đã kết nối giao thông qua đèo Mimosa, trên quốc lộ 20, ngày 15/4.
Cầu dài 133 m, phần cầu chính 108 m, rộng 9 m. Mặt cầu đã được thảm nhựa và cho xe tải nặng chạy thử nghiệm.
Anh Phạm Văn Thái, quản lý công trình, cho biết cầu chỉ dài hơn 100 m, nhưng là hạng mục khẩn cấp nhằm khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông quan trọng. Có thời điểm, đơn vị thi công huy động hơn 70 kỹ sư, công nhân làm việc theo ca, triển khai đồng thời nhiều hạng mục ngày đêm để kịp mục tiêu thông xe.
Công nhân đúc các tấm bêtông để be đắp phần nón hai bên mép cầu. Dưới taluy âm khu vực sạt lở, xe tải được huy động để dọn dẹp đất đá.
Theo quản lý công trình, sau khi thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 3, các lớp nhựa cuối cùng đã được thảm và cho xe chạy thử trong vài ngày đầu tuần trước. Sau đó, cầu được tạm đóng để hoàn thiện các hạng mục vệ sinh, mỹ quan và an toàn giao thông, trước khi dự kiến cho xe lưu thông vào cuối tháng.
Cầu bắc qua khu vực sạt lở trên đèo Mimosa, nhìn từ taluy âm.
Việc thay thế đoạn đường sạt lở bằng cầu cạn sẽ giúp giảm nguy cơ sụt lún tại khu vực có nền địa chất yếu, giúp xe chạy đường thẳng chứ không phải quanh co bám theo đèo. Công trình cũng nhằm duy trì kết nối giao thông ổn định cho cửa ngõ Đà Lạt khi bước vào mùa mưa.
Vị trí cầu vượt trên đèo Mimosa. Đồ họa: Tâm Thảo
Nguyễn Nghĩa - Trường Hà