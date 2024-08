Hình dáng cầu lớn nhất Vành đai 3 TP HCM sắp nối nhịp

Phối cảnh cầu Nhơn Trạch. Đồ hoạ: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Dự án thành phần 1A do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Tuyến kết nối tỉnh lộ 25B (Đồng Nai) đến cao tốc Long Thành - Dầu Giây (TP HCM). Giai đoạn một, tuyến rộng 20-26 m, vận tốc thiết kế 80 km/h, kinh phí đầu tư hơn 6.900 tỷ đồng từ vốn vay ODA Hàn Quốc và nguồn đối ứng của Việt Nam.

Do được duyệt đầu tư trước so với phân đoạn còn lại của Vành đai 3 TP HCM, tuyến 1A có quy mô, vận tốc nhỏ hơn. Để đảm bảo đồng bộ toàn tuyến, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ cho điều chỉnh dự án lên gần 9.270 tỷ đồng, bổ sung một số hạng mục, như: xây thêm một bên cầu Nhơn Trạch, hệ thống giao thông thông minh (ITS)...