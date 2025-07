Hiếu Thứ Hai gây chú ý khi mặc xuyên thấu, nhảy gợi cảm

Rapper Hiếu Thứ Hai mặc đồ xuyên thấu nữ tính, thực hiện vũ đạo khêu gợi, khiến khán giả tranh cãi.

Trong đêm nhạc Anh trai say hi tại Las Vegas, Mỹ hôm 27/7, Hiếu Thứ Hai biểu diễn tiết mục Love sand cùng Jsol, Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh và dàn vũ công nữ. Anh diện quần jeans, tô son đậm, đeo khuyên tai đính đá. Điểm nhấn trang phục là áo bèo nhún, xuyên thấu của một thương hiệu địa phương ở TP HCM, có giá 2,4 triệu đồng.

Hiếu Thứ Hai phối áo bèo nhún và quần jeans khi biểu diễn ở Mỹ. Ảnh: Facebook Hieuthuhai

Trên mạng xã hội Facebook, TikTok, Threads, nhiều khán giả bình luận về diện mạo của rapper. Các fan "ruột" khen ca sĩ đẹp trai, diện đồ khoe cơ bắp khỏe khoắn. "Ở Mỹ, mặc như này biểu diễn là đẹp, lịch sự" là một trong số nhận xét của khán giả.

Trong khi đó, nhiều ý kiến chê: "Trông ẻo lả quá", "Êkíp nghĩ gì khi cho anh ấy mặc như vậy", "Thực sự không có mắt thẩm mỹ hay sao", "Hiếu Thứ Hai đừng mặc nữ tính như này nữa, không hợp chút nào", "Sao tự nhiên đánh son đỏ chót vậy trời".

Hiếu Thứ Hai hát 'Kim phút kim giờ' Ca sĩ hát "Kim phút kim giờ" cùng Pháp Kiều ở Las Vegas. Video: Facebook Hieuthuhai

Không chỉ trang phục, vũ đạo của anh trong tiết mục Love Sand cũng nhận nhiều phản hồi. Trên sân khấu, ca sĩ uốn người, từ từ cởi thắt lưng, bịt mắt, lắc hông, quật thắt lưng. Một bộ phận khán giả cho rằng màn trình diễn gợi dục, gây ảnh hưởng xấu đến mọi người, nhất là giới trẻ. Họ viết trên mạng xã hội: "Trẻ em mà xem được video này thì không hay đâu", "Không nên bất chấp mọi thứ để lôi kéo khán giả theo kiểu này".

Trước luồng ý kiến tiêu cực, một số fan bênh vực rằng "vũ đạo hoàn toàn ăn ý với chủ đề tình yêu của bài hát".

Trang phục biểu diễn của Hiếu Thứ Hai tại Mỹ. Ảnh: Facebook Hieuthuhai

Trong chuyến biểu diễn tại Mỹ lần này, êkíp chuẩn bị cho ca sĩ nhiều thiết kế mang phong cách thanh lịch và năng động pha hơi thở cổ điển của thập niên 1970 như quần jeans, áo khoác bomber họa tiết paisley, áo phông, áo khoác dáng dài đính sequin, suit thêu hoa, khăn lụa cùng các phụ kiện như trâm cài, nhẫn đính đá, bốt cao gót. Hầu hết được phối đẹp mắt, giúp anh gây ấn tượng trên sân khấu.

Hiếu Thứ Hai tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh tại TP HCM. Anh bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia chương trình King of Rap mùa đầu năm 2020. Nghệ sĩ được đề cử Ca sĩ đột phá ở Làn Sóng Xanh 2022. Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai say hi và giành giải quán quân. Rapper có 1,6 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, từng tạo nên các bản hit như Không thể say, No Love No Life, Exit Sign.

Họa Mi