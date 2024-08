Hiếu Thứ Hai, Anh Tú gây phấn khích khi thể hiện vũ đạo

Tiết mục "Ngáo ngơ" của nhóm rapper Hiếu Thứ Hai, ca sĩ Anh Tú trong show "Anh trai say hi" thu hút khán giả, được khen về khâu dàn dựng.

HIEUTHUHAI, Anh Tú gây phấn khích khi khoe vũ đạo Trích tiết mục "Ngáo ngơ". Video: Vie

Nhóm thí sinh gồm Hiếu Thứ Hai (quen thuộc với tên HIEUTHUHAI), Anh Tú (Atus), Erik, Jsol mở màn tập bảy của show thực tế âm nhạc, tối 3/8. Đầu tiết mục, bốn ca sĩ diện suit màu đen, thể hiện tâm trạng buồn bã của những chàng trai thất tình. Một cô gái xuất hiện (ca sĩ khách mời Orange đóng), khiến cuộc sống họ vui tươi hơn, ngập tràn màu sắc. Các ca sĩ có màn thay trang phục nhanh chóng trên sân khấu, chuyển sang các bộ đồ với tông màu pastel. Phần trình diễn khép lại trong không khí nhộn nhịp với màn tung hứng, nhào lộn của các vũ công.

Sau khi phát sóng, các video về tiết mục nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội. Nhiều khán giả khen nhạc phẩm có giai điệu pop tươi tắn, vũ đạo bắt mắt, lối dàn dựng tạo bất ngờ.

Nhóm trưởng Hiếu Thứ Hai cho biết khi nhận được demo (bản nháp) của nhạc phẩm, anh áp lực vì phải hoàn thành bản thu chỉ trong gần một tuần. Để tạo nét mới lạ, rapper phân công phần rap cho Erik và Jsol, Anh Tú thể hiện cao trào ở phần pre-chorus (tiền điệp khúc), Orange hát đoạn bridge (phần nối trong bài). Phần trình diễn được dàn dựng theo ý tưởng của Erik và biên đạo múa Lít Nguyễn.

Từ trái qua: Hiếu Thứ Hai, Anh Tú, Vũ Thảo My, Erik, Jsol. Ảnh: Vie

Ngoài nhóm Anh Tú, tập bảy còn sự góp mặt của ba đội khác. Quân A.P, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Quang Trung cùng khách mời Lâm Bảo Ngọc khoe giọng với Regret (Hối tiếc). Nhóm của Isaac, Gin Tuấn Kiệt và khách mời Vũ Thảo My khuấy động không khí bằng vũ đạo hiphop qua ca khúc Ngân nga. Đội Song Luân, Quang Hùng MasterD đem đến phần thi đậm màu sắc Trung Đông - Cứ để anh ta rời đi cùng ca sĩ Bảo Anh. Ban tổ chức chưa công bố kết quả bình chọn của khán giả trường quay, tiết mục hai nhóm còn lại sẽ được phát trong tập tám.

Show được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Nhiều tập Anh trai say hi đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, loạt video đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. Dù vậy, một số tiết mục bị chê vũ đạo gợi cảm quá đà như phần thi của nhóm Hiếu Thứ Hai. Chương trình được ra mắt sau thành công của nhiều show thực tế về âm nhạc, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - cuộc thi dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm 2023.

Mai Nhật