Hiểu đúng về thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trong các dưỡng chất, tinh chất Sesamin khá nổi bật, được bọc trong lớp vỏ cứng và chiếm 1% dưỡng chất của hạt mè. Công ty Suntory Wellness mất nhiều năm nghiên cứu mới tìm ra phương pháp chiết xuất tinh chất này, đảm bảo cơ thể hấp thu hiệu quả thông qua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sesamin Ex. Đây cũng là sảnphẩm yêu thích của hơn 2 triệu người Nhật và tiêu thụ hơn 50 triệu sản phẩm. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép quảng cáo số 01018/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 11/6.