Hiểu đúng hai khái niệm hiệu lực biển cấm đỗ

Hai đều phụ và đặt dưới biển chính, nên nhiều lái xe chỉ nhìn "m" mà không để ý xem đó là "khoảng cách tới biển" hay "độ dài hiệu lực".

Biển phụ 800 m S.501 và 200 m là S.502.

Hai biển phía trên thường xuất hiện trên phố khiến nhiều tài xế nhầm lẫn về ý nghĩa của biển phụ. Cả hai đều cấm dừng, đỗ và tính theo khoảng cách, nhưng định nghĩa khác nhau.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT ý nghĩa của Biển S.501 - "Phạm vi tác dụng của biển" để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hoặc cấm hoặc hiệu lệnh hoặc hạn chế ghi theo đơn vị mét (m) và lấy chẵn đến hàng chục mét.

Như vậy, con số 800 m trong biển trên có nghĩa là đoạn đường này cấm dừng, đỗ trong phạm vi 800 m tính từ vị trí đặt biển.

Trong khi đó, biển 200 m phía là biển S.502 -"Khoảng cách đến đối tượng biển báo" bên dưới các loại biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và chỉ dẫn trong trường hợp vị trí đặt các biển báo đó khác với quy định chung. Biển báo này thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước. Số trên biển ghi theo đơn vị mét, lấy chẵn đến hàng chục mét.

Như vậy, con số 200 m ở trên có nghĩa là còn 200 m nữa sẽ đến đoạn cấm dừng, đỗ.

Để phân biệt nhanh, tài xế có thể dựa trên ký hiệu mũi tên. Nếu có mũi tên có nghĩa bị cấm xxx mét theo hướng mũi tên. Nếu không có mũi tên, đó là khoảng cách tới đoạn cấm.

Việc hiểu đúng biển báo giúp nâng cao ý thức chấp hành giao thông, tránh bị xử phạt hoặc gây nguy hiểm. Khi tham gia giao thông, mỗi khi nhìn thấy biển phụ bên dưới biển chính, nên dành vài giây để đọc và phân tích. Hiểu đúng biển báo sẽ giúp lái xe xử lý đúng tình huống, di chuyển an toàn hơn.

Nguyên Vũ