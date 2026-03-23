Hiện trường vụ máy bay nát đầu vì tông vào xe cứu hỏa

Máy bay Bombardier CRJ-900 của Air Canada Express chở 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn va chạm với xe cứu hỏa trên đường băng sân bay LaGuardia, thành phố New York, Mỹ vào tối 22/3.
Va chạm xảy ra khi máy bay đã vào giai đoạn cuối quá trình hạ cánh ở đường băng số 4 và di chuyển với tốc độ khoảng 48 km/h.
Chiếc xe cứu hỏa thuộc về Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey, khi đó được triển khai đến khu vực để xử lý một sự cố khác.
Đoạn ghi âm trao đổi của kiểm soát không lưu tại sân bay cho thấy chiếc xe cứu hỏa ban đầu đã được cấp phép chạy cắt ngang Đường băng số 4 tại khu vực đường lăn D.
Tuy nhiên, ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng nhân viên đài kiểm soát liên tục hét lên yêu cầu "Xe số 1 dừng lại", nhưng không kịp ngăn sự cố xảy ra. Nhân viên kiểm soát không lưu này thốt lên "Tôi đã phạm sai lầm rồi".
Cú va chạm làm máy bay vỡ nát phần đầu, khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng, 41 người bị thương.
Chiếc xe cứu hỏa cũng bị phá hủy nghiêm trọng và lật ngang, mảnh vỡ văng khắp đường băng sau vụ va chạm.
Hiện trường vụ va chạm tại sân bay LaGuardia. Video: Reuters
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết giới chức nước này đang phối hợp với phía Mỹ điều tra vụ tai nạn. Cả hai bên đều đang cử các đội điều tra tới hiện trường.
Ông Carney cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và những người chịu ảnh hưởng.
Hiệp hội Phi công Hàng không (ALPA) gọi vụ va chạm là "thảm kịch". Sân bay LaGuardia ra lệnh tạm thời đóng cửa để xử lý.
Nhiều hành khách trên chuyến bay sau khi được sơ tán an toàn đã kể lại khoảnh khắc "hỗn loạn" khi va chạm.
"Ban đầu đó là chuyến bay bình thường như mọi khi. Tuy nhiên khi máy bay hạ cánh, nó tiếp đất rất mạnh. Nó dừng lại rất nhanh rồi khoảng hai giây sau, xảy ra va đập mạnh", hành khách Jack Cabot nói.
Hành khách Brady Sego trong khi đó mô tả rằng dường như các phi công vào những giây phút cuối cùng đã kích hoạt hệ thống đảo chiều lực đẩy động cơ, giúp giảm tốc độ máy bay, và điều này có thể đã cứu sống mọi người.
"Khoảng 30 giây sau hạ cánh, chúng tôi cảm thấy như bị giật mạnh về phía trước, sau đó là tiếng nổ lớn và cảm giác như máy bay trượt trên đường băng. Có người nói phi công đã dùng hệ thống đảo chiều lực đẩy vào phút cuối. Tôi ước có thể nói với gia đình họ rằng tôi rất biết ơn họ. Họ là những người hùng", Sego viết trên mạng xã hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ tai nạn là sự việc khủng khiếp.
"Họ đã phạm sai lầm. Đó là điều nguy hiểm. Thật khủng khiếp", ông Trump nói.
Sân bay LaGuardia là sân bay nhộn nhịp thứ ba của New York, phục vụ 33,5 triệu hành khách vào năm 2024. Hồi tháng 1/2025, một vụ va chạm giữa máy bay chở khách và trực thăng quân đội xảy ra gần Washington, khiến 67 người thiệt mạng.
Ngọc Ánh (Ảnh: AFP, AP, Reuters)