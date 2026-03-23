Máy bay vỡ nát đầu vì tông vào xe cứu hộ

MỹMáy bay Canada đâm vào phương tiện của đội dịch vụ mặt đất khi hạ cánh tại sân bay LaGuardia, khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng.

Ít nhất hai người thiệt mạng khi máy bay chở khách của Air Canada Express va chạm với xe cứu hộ trên đường băng sân bay LaGuardia, thành phố New York vào khoảng 23h40 ngày 22/3. Chiếc xe trong vụ va chạm thuộc về Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey, khi đó được triển khai đến khu vực để xử lý một sự cố khác.

Máy bay mẫu Bombardier CRJ-900, do hãng Jazz Aviation khai thác cho Air Canada Express, va chạm khi đã vào giai đoạn cuối quá trình hạ cánh ở đường băng số 4 và di chuyển với tốc độ khoảng 48 km/h. Trên máy bay có 72 hành khách và 4 thành viên tổ bay.

Máy bay của Air Canada Express sau va chạm với xe cứu hộ tại sân bay LaGuardia, New York, đêm 22/3. Ảnh: NYP

Dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy máy bay đang lăn bánh trên đường băng thì va chạm với xe cứu hộ khi phương tiện này chạy cắt qua.

Đoạn ghi âm kiểm soát không lưu cho thấy chiếc xe cứu hộ ban đầu đã được cấp phép chạy cắt ngang Đường băng số 4 tại khu vực đường lăn D. Tuy nhiên, ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng nhân viên đài kiểm soát liên tục hét lên yêu cầu "Xe tải số 1" dừng lại.

Các nguồn tin điều tra tiết lộ với NBC rằng cơ trưởng và cơ phó của máy bay đã thiệt mạng. Hai cảnh sát thuộc lực lượng cảng vụ, gồm một trung sĩ và một nhân viên, bị gãy xương và đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ổn định. Cơ quan quản lý sân bay không ghi nhận thêm thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đầu máy bay bị hư hỏng nặng, thân trước biến dạng và phần mũi hất tung lên. Xe cứu hộ bị phá hủy nghiêm trọng và lật ngang, trong khi mảnh vỡ văng khắp đường băng.

Cận cảnh phần mũi máy bay Canada sau va chạm tại sân New York. Ảnh: NYP

Các nguồn tin tiết lộ một nữ tiếp viên hàng không trên chiếc Bombardier CRJ-900 văng khỏi máy bay cùng ghế ngồi trong vụ va chạm, sau đó được cảnh sát phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Sân bay LaGuardia đã đóng cửa. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh dừng toàn bộ chuyến bay do tình trạng khẩn cấp. Trước đó, sân bay cũng cảnh báo thời tiết mưa và nhiều mây có thể ảnh hưởng hoạt động.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và FAA đang tiến hành điều tra.

Thanh Danh (Theo NBC, NY Post)