Thứ tư, 14/1/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ tư, 14/1/2026, 16:38 (GMT+7)

Hiện trường vụ cần cẩu rơi trúng tàu hỏa Thái Lan

Hiện trường vụ cần cẩu rơi trúng tàu hỏa Thái Lan

Sau khi bị cần cẩu rơi trúng, đoàn tàu ở tỉnh Nakhon Ratchasima bị hư hại, biến dạng nghiêm trọng, nhiều người bị thương ngồi la liệt bên đường.

Đoàn tàu hỏa khởi hành từ ga Krung Thep Aphiwat đi Ubon Ratchathani ngày 14/1 bị cần cẩu rơi trúng trong lúc di chuyển bên dưới công trình xây dựng tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách Bangkok 230 km về phía đông bắc.

Theo giới chức địa phương, cần cẩu này đang nâng bê tông để làm dự án đường sắt trên cao thì rơi xuống dưới, trúng đoàn tàu đang chạy.

Cú va chạm với cần cẩu khiến đoàn tàu trật bánh, bốc cháy ngùn ngụt.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các toa tàu bị hư hại nặng, có toa còn bị biến dạng.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 195 người. Ông đã ra lệnh điều tra kỹ sự việc.

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn.

Quan chức cảnh sát Thatchapon Chinnawong cho biết ít nhất 25 người thiệt mạng và 80 người bị thương. Lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.

Những người thiệt mạng chủ yếu nằm trong ba toa tàu bị cần cẩu rơi trúng.

Tại hiện trường còn xảy ra hiện tượng "rò rỉ hóa chất", cản trở hoạt động cứu nạn.

Cần cẩu rơi vào tàu hỏa ở Thái Lan
 
 

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ va chạm. Video: X/@DeccanChronicle

Ông Mitr Intrpanya, 54 tuổi, cư dân địa phương có mặt tại hiện trường, cho biết vào khoảng 9h, ông nghe thấy tiếng động lớn như có vật gì đó rơi từ trên cao xuống, sau đó là hai tiếng nổ vang lên.

"Khi tới xem chuyện gì đã xảy ra, tôi thấy chiếc cần cẩu nằm trên đoàn tàu chở khách gồm ba toa. Miếng kim loại từ cần cẩu dường như đã va vào giữa toa thứ hai, làm nó bị xẻ đôi", ông Intrpanya nói.

Các nạn nhân ngồi bên lề đường, chờ lực lượng y tế sơ cứu và chuyển tới bệnh viện. Quan chức cảnh sát Thatchapon cho biết đang đề nghị bệnh viện thông báo có bao nhiêu nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ và chó nghiệp vụ tại hiện trường.

Mạng lưới đường sắt ở Thái Lan dài khoảng 5.000 km, nhưng có phần xuống cấp, khiến người dân ưa chuộng di chuyển đường bộ hơn.

Ảnh: AFP, Reuters, Khaosod

  Trở lại Thế giớiTrở lại Thế giới