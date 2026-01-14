Cần cẩu rơi trúng tàu hỏa Thái Lan, ít nhất 22 người chết

Đoàn tàu di chuyển từ Bangkok tới vùng đông bắc Thái Lan bị cần cẩu xây dựng rơi trúng, gây ra tai nạn khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Đoàn tàu hỏa khởi hành từ thủ đô Bangkok ngày 14/1 bị cần cẩu rơi trúng trong lúc di chuyển bên dưới công trình xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách Bangkok 230 km về phía đông bắc.

Hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, ngày 14/1. Ảnh: Nation

Cú va chạm với cần cẩu khiến đoàn tàu trật bánh, bốc cháy và khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, 30 người bị thương. Ngọn lửa đã được dập tắt và công tác cứu nạn đang diễn ra.

Khói đen bốc lên từ đường ray sau vụ va chạm. Ảnh: Nation

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các toa tàu bị hư hại nặng, có toa còn bị biến dạng. Theo số liệu từ giới chức cập nhật, số người thương vong trong vụ tai nạn liên tục tăng thêm.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ sớm công bố thêm chi tiết về nguyên nhân gây ra sự cố này.

Năm 2020, Thái Lan xảy ra vụ tai nạn xe buýt va chạm với tàu hỏa ở phía đông Bangkok, khiến ít nhất 20 người chết, hàng chục người bị thương.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP, Nation)