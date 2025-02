Hiện trường phát hiện thi thể vợ chồng 'huyền thoại Hollywood'

Thi thể của tài tử Gene Hackman được tìm thấy trong phòng thay giày, trong khi vợ ông nằm trong phòng tắm vương vãi thuốc.

Theo CNN hôm 27/2, cảnh sát quận Santa Fe, New Mexico đang điều tra vụ diễn viên Gene Hackman, 95 tuổi, và vợ - nghệ sĩ piano cổ điển Besty Arakawa, 64 tuổi - cùng qua đời. Chiều 26/2, thi thể cặp sao và chó cưng được phát hiện tại nhà riêng ở Santa Fe. Ban đầu, cơ quan chức năng cho biết không có dấu hiệu phạm tội, nhưng sau đó cho rằng cái chết này "có bản chất đáng ngờ nên cần tìm kiếm và điều tra kỹ lưỡng". Nguyên nhân tử vong chưa được công bố.

Vợ chồng ông Gene Hackman tại lễ trao giải Quả Cầu vàng năm 2003. Ảnh: AP

Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy cả hai không bị thương bên ngoài. Theo báo cáo, ông Hackman được tìm thấy trong phòng thay giày dép gần nhà bếp, có vẻ đã bị ngã đột ngột. Vợ ông nằm trên mặt đất nhà tắm cùng một lọ thuốc theo toa mở nắp, thuốc vương vãi khắp nơi. Trong phòng còn có máy sưởi phía gần đầu bà, có thể đã rơi vào người.

Các nhà điều tra cho biết xác của chú chó trong tủ đồ cách bà Arakawa khoảng 3-4 m. Ông bà Hackman nuôi tổng cộng ba con thuộc giống German Shepherd, hai con còn lại khỏe mạnh. Đại diện văn phòng cảnh sát cho biết đôi vợ chồng đã mất vài ngày trước đó.

Vợ chồng diễn viên bên ngoài nhà hàng ở Santa Fe, New Mexico hồi tháng 3/2024. Đây là lần gần nhất cả hai xuất hiện công khai. Ảnh: Splash News

Người đầu tiên phát hiện thi thể là một nhân viên bảo trì, gọi 911 báo cáo sự việc khoảng 14h ngày 26/2. Người này không thể vào nhà nhưng có thể thấy hai cơ thể bất động bên trong qua cửa sổ, đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng hỗ trợ. Khi đến, cảnh sát thấy cửa trước không khóa, nhà không có dấu hiệu bị xâm nhập, trộm cắp. Công ty khí đốt New Mexico kiểm tra đường ống dẫn khí trong và xung quanh nơi ở, kết luận "không có dấu hiệu, bằng chứng cho thấy bất kỳ vấn đề liên quan đường ống".

Hiện văn phòng điều tra xin lệnh khám xét để tìm các vật liệu dễ cháy, thuốc được kiểm soát, vũ khí, DNA và các bằng chứng tiềm năng khác. Họ cũng yêu cầu xét nghiệm chất độc cho vợ chồng Hackman. Trong cuộc họp báo hôm 27/2, cảnh sát quận Santa Fe cho biết khám nghiệm tử thi và độc tố sẽ đóng vai trò then chốt cho việc điều tra. Chris Ramirez - phát ngôn viên của văn phòng - cho biết thường mất khoảng bốn đến sáu tuần để có báo cáo nguyên nhân tử vong cuối cùng.

Lực lượng chức năng đứng bên ngoài nhà của tài tử Gene Hackman. Ảnh: AP

Gene Hackman sinh năm 1930 tại California, là một trong những diễn viên xuất sắc mọi thời, có hơn 40 năm hoạt động trong làng giải trí. Những bộ phim nổi tiếng của ông gồm The French Connection, Bonnie and Clyde và The Royal Tenenbaums. Suốt sự nghiệp, ông nhận hai tượng vàng Oscar, hai cúp BAFTA, giải thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille năm 2003. Sau hơn 100 vai diễn, ông nghỉ hưu vào năm 2004. Ngoài sự nghiệp phim ảnh, Gene Hackman viết sách, từng xuất bản nhiều tác phẩm. Quyển cuối cùng của ông là tiểu thuyết Pursuit (2013) thuộc thể loại trinh thám.

Tài tử trải qua hai đời vợ, có ba con với vợ đầu - bà Faye Maltese. Năm 1991, ông cưới Besty Arakawa. Theo Guardian, ông sống tại New Mexico từ thập niên 1980, tiếp tục ở đây sau khi kết hôn bà Arakawa. Thời gian rảnh, ông thường vẽ tranh, câu cá và viết lách. Những năm cuối đời, vợ chồng ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Hôm 27/2, các con gái và cháu của ông gửi thông cáo đến báo chí: "Chúng tôi thương tiếc báo tin bố chúng tôi - ông Gene Hackman - và vợ ông - bà Betsy - ra đi mãi mãi. Ông được hàng triệu người khắp thế giới yêu mến và ngưỡng mộ vì có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, nhưng với chúng tôi, người đàn ông ấy luôn là người cha và người ông của tất cả. Chúng tôi sẽ rất nhớ thương ông".

Trích trailer "The French Connection" Trích trailer "The French Connection" (1971). Bộ phim giúp ông thắng giải Oscar Nam chính xuất sắc năm 1972. Video: 20th Century Fox

Phương Thảo (theo CNN, Hollywood Reporter)