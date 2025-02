Vợ chồng 'huyền thoại Hollywood' Gene Hackman qua đời

MỹTài tử Gene Hackman và vợ - nghệ sĩ Betsy Arakawa - qua đời tại nhà riêng cùng chó cưng.

Tờ NY Post đưa tin cảnh sát hạt Santa Fe phát hiện thi thể cả hai tại nhà riêng ở bang New Mexico vào chiều 26/2. Diễn viên Gene Hackman qua đời ở tuổi 95, vợ ông gần 64 tuổi. Cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân, thời gian tử vong nhưng cho biết không có dấu hiệu phạm tội.

Tài tử có cuộc sống kín đáo những năm qua, dừng đóng phim năm 2004. Dự án cuối cùng của ông là phim hài lãng mạn Welcome to Mooseport. Theo Guardian, ông sống tại New Mexico từ thập niên 1980, tiếp tục ở đây sau khi kết hôn bà Betsy Arakawa năm 1991. Thời gian rảnh, ông thường vẽ tranh, câu cá và viết lách. Những năm cuối đời, vợ chồng ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trước khi cưới Arakawa, ông có ba con với vợ cũ - bà Faye Maltese.

Ông Gene Hackman và vợ - nghệ sĩ Betsy Arakawa - trên phố Santa Fe vào tháng 3/2024. Ảnh: Splash News

Gene Hackman sinh năm 1930 tại California, là một trong những diễn viên xuất sắc mọi thời, có hơn 40 năm hoạt động trong làng giải trí. Những bộ phim nổi tiếng của ông gồm The French Connection, Bonnie and Clyde và The Royal Tenenbaums. Tài tử từng gia nhập Thủy quân lục chiến Mỹ cuối thập niên 1940, bắt đầu học diễn xuất từ những năm 1950.

Năm 1964, ông gây tiếng vang khi diễn vở kịch Broadway - Any Wednesday, có cơ hội đóng phim điện ảnh đầu tay - Lilith - cùng năm. Tại Oscar 1968, ông nhận đề cử đầu tiên với giải Nam phụ xuất sắc, nhờ diễn xuất trong Bonnie and Clyde (1967). Năm 1972, ông thắng danh hiệu Nam chính xuất sắc Oscar sau màn hóa thân thành thám tử Jimmy Doyle của The French Connection (1971). Guardian nhận xét thành công đến với Hackman khá muộn khi ông bước sang tuổi 30, song tài tử để lại dấu ấn với hình tượng phản anh hùng tại Hollywood thập niên 1970.

Gene Hackman vào vai Jimmy "Popeye" Doyle trong "The French Connection". Ảnh: 20thcentury Fox

Những năm sau đó, ông tiếp tục tham gia nhiều dự án, gặt hái loạt giải thưởng. Năm 1993, ông thắng Nam phụ xuất sắc của Oscar qua bộ phim Unforgiven. Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ nhận năm đề cử của Viện Hàn lâm, thắng hai cúp BAFTA, ba giải Quả Cầu vàng. Ông đóng hơn 100 vai diễn trước khi nghỉ hưu năm 2004.

Ngoài sự nghiệp phim ảnh, Gene Hackman viết sách, từng xuất bản nhiều tác phẩm. Quyển cuối cùng của ông là tiểu thuyết Pursuit (2013) thuộc thể loại trinh thám.

Trích trailer "The French Connection" Trích trailer "The French Connection" (1971). Video: 20th Century Fox

Phương Thảo (theo NY Post, Guardian)