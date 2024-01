Hiện trường máy bay Su-22 rơi

Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay máy bay rơi do phi công Đỗ Tiến Đức (36 tuổi) điều khiển, không mang theo vũ khí. Theo thông tin do phi công cung cấp, buổi trưa cùng ngày, khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát. Phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ.

Hiện tại, sức khỏe phi công ổn định, đã được đưa về Trạm Radar 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi.

Nói với VnExpress, thượng tá Đoàn Thế Sơn, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân, cho biết khi phát hiện ra sự cố phi công đã điều khiển máy bay vào vị trí an toàn và nhảy dù trước khi Su-22 rơi.

Lực lượng chức năng ghi nhận một người bị thương là ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi. Ông Hùng đang làm cỏ ở ruộng rau gần đó bị mảnh vỡ bay trúng, chảy nhiều máu, được người dân chở đến Bệnh viện Vĩnh Đức cấp cứu.