Hiện trạng tàu chở 3.800 tấn dầu cháy trên biển Côn Đảo

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển Hải Vân (Haivanship) cho hay hầm chứa dầu không bị ảnh hưởng.

Tàu Sky 1 vẫn duy trì phun nước làm mát khu vực cabin ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại, do nhiệt độ tại điểm hỏa hoạn còn cao. Khi sự cố được kiểm soát hoàn toàn, tàu GT Unity sẽ được kéo về cảng ở Vũng Tàu để xử lý sau sự cố.