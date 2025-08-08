Cháy tàu chở hơn 3.800 tấn dầu, một thuyền viên nguy kịch

TP HCMTrên đường từ Malaysia về Dung Quất, tàu chở 3.872 tấn dầu thô FO bị cháy kho điện, 16/20 thuyền viên rời tàu, một người nguy kịch, trưa 8/8.

Khoảng 11h50, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trung tâm) nhận thông tin tàu GT Unity, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn chở dầu thô FO đang hành trình từ Malaysia về Dung Quất thì bị cháy kho điện ở buồng máy.

Vị trí xảy ra sự cố cách Côn Đảo (TP HCM) 104 hải lý, cách Vũng Tàu 191 hải lý, biển có gió tây nam mạnh cấp 3. 16/20 thuyền viên đã rời tàu, 4 người ở lại.

Tàu chở dầu cháy buồng máy ở gần Côn Đảo. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam

Cục trưởng Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười đã yêu cầu phát thông báo hàng hải, thông báo cho Hải quân, Cảnh sát biển và lực lượng liên quan tổ chức phối hợp tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Qua các kênh liên lạc, tàu Androusa, quốc tịch Liberia đã tiếp cận tàu bị nạn và cứu toàn bộ 20 thuyền viên của tàu cháy, trong đó một người bị thương nặng.

Lúc 13h15, tàu SAR 413 được điều động từ Vũng Tàu ra hiện trường đưa một thuyền viên về bờ.

Gia Chính