Hiện trạng huyệt đạo thiêng Am Tiên trước chỉnh trang

Cụm công trình, thắng cảnh đền Nưa, Am Tiên là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia, tọa lạc trên đỉnh núi Ngàn Nưa thuộc các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính. Theo sử sách, nơi đây là vùng đất thiêng gắn với Bà Triệu - người dấy binh khởi nghĩa đánh quân xâm lược Đông Ngô năm 248.
Với diện tích rộng gần 530 ha, nơi đây có nhiều ngọn núi nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh rất đẹp và hùng vĩ.
Cụm công trình, thắng cảnh đền Nưa, Am Tiên là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia, tọa lạc trên đỉnh núi Ngàn Nưa thuộc các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính. Theo sử sách, nơi đây là vùng đất thiêng gắn với Bà Triệu - người dấy binh khởi nghĩa đánh quân xâm lược Đông Ngô năm 248.
Với diện tích rộng gần 530 ha, nơi đây có nhiều ngọn núi nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh rất đẹp và hùng vĩ.
Ngôi đền chính trên đỉnh núi Nưa, nơi thường được chính quyền địa phương tổ chức lễ hội "mở cổng trời" vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Công trình được người dân địa phương góp công sức, tiền của xây dựng gần 100 năm trước, từng trải qua nhiều đợt trùng tu, tôn tạo.
Ngôi đền chính trên đỉnh núi Nưa, nơi thường được chính quyền địa phương tổ chức lễ hội "mở cổng trời" vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Công trình được người dân địa phương góp công sức, tiền của xây dựng gần 100 năm trước, từng trải qua nhiều đợt trùng tu, tôn tạo.
Trên đỉnh núi Nưa quanh huyệt đạo Am Tiên được nhiều tổ chức, cá nhân thuê người trồng cây xanh, phía dưới đặt bia đá. Song do khoảng cách trồng quá gần nhau và không phù hợp chủng loại, thổ nhưỡng khiến một số cây bị chết hoặc không thể phát triển.
Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh trong cuộc thị sát mới đây đã yêu cầu các ngành liên quan phải quy hoạch, sắp xếp lại quần thể cây xanh trong khuôn viên di tích một cách hợp lý, nghiên cứu bổ sung các loại cây bản địa, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và cảnh quan, góp phần tăng giá trị và sự hấp dẫn của di tích.
Trên đỉnh núi Nưa quanh huyệt đạo Am Tiên được nhiều tổ chức, cá nhân thuê người trồng cây xanh, phía dưới đặt bia đá. Song do khoảng cách trồng quá gần nhau và không phù hợp chủng loại, thổ nhưỡng khiến một số cây bị chết hoặc không thể phát triển.
Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh trong cuộc thị sát mới đây đã yêu cầu các ngành liên quan phải quy hoạch, sắp xếp lại quần thể cây xanh trong khuôn viên di tích một cách hợp lý, nghiên cứu bổ sung các loại cây bản địa, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và cảnh quan, góp phần tăng giá trị và sự hấp dẫn của di tích.
Hiện Ban quản lý Di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đang cử cán bộ kiểm đếm cây xanh và bia đá quanh huyệt đạo Am Tiên trước khi nhận bàn giao hiện trạng và thực hiện chỉnh trang.
Hiện Ban quản lý Di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đang cử cán bộ kiểm đếm cây xanh và bia đá quanh huyệt đạo Am Tiên trước khi nhận bàn giao hiện trạng và thực hiện chỉnh trang.
Di tích đền Nưa, công trình kiến trúc cổ dưới chân núi Ngàn Nưa cũng nằm trong diện được chỉnh trang theo hướng khang trang, sạch đẹp, bảo đảm sự tôn nghiêm.
Theo bí thư tỉnh ủy, việc tôn tạo phải bảo tồn tối đa, phục dựng nguyên trạng các công trình kiến trúc tâm linh cổ; kiên quyết loại bỏ công trình xây dựng trái phép; rà soát quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ, quy hoạch hợp lý cây xanh, khu dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân địa phương.
Di tích đền Nưa, công trình kiến trúc cổ dưới chân núi Ngàn Nưa cũng nằm trong diện được chỉnh trang theo hướng khang trang, sạch đẹp, bảo đảm sự tôn nghiêm.
Theo bí thư tỉnh ủy, việc tôn tạo phải bảo tồn tối đa, phục dựng nguyên trạng các công trình kiến trúc tâm linh cổ; kiên quyết loại bỏ công trình xây dựng trái phép; rà soát quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ, quy hoạch hợp lý cây xanh, khu dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân địa phương.