Hiện trạng huyệt đạo thiêng Am Tiên trước chỉnh trang

Cụm công trình, thắng cảnh đền Nưa, Am Tiên là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia, tọa lạc trên đỉnh núi Ngàn Nưa thuộc các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính. Theo sử sách, nơi đây là vùng đất thiêng gắn với Bà Triệu - người dấy binh khởi nghĩa đánh quân xâm lược Đông Ngô năm 248.

Với diện tích rộng gần 530 ha, nơi đây có nhiều ngọn núi nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh rất đẹp và hùng vĩ.