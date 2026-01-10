Thanh Hóa chỉnh trang huyệt đạo thiêng Am Tiên

Huyệt đạo Am Tiên, đền Nưa và núi Nưa, vùng đất thiêng gắn với tên tuổi của Bà Triệu, sẽ được chỉnh trang, xóa bỏ tình trạng nhếch nhác, tự phát.

Ngày 10/1, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban quản lý Di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch quản lý toàn diện, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, gồm Đền Nưa, núi Nưa và Am Tiên. Kế hoạch nhằm khắc phục các tồn tại kéo dài và hướng tới quản lý, bảo tồn di tích theo hướng bền vững.

Đền Nưa - Am Tiên là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia, tọa lạc trên đỉnh núi Ngàn Nưa thuộc các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính. Theo sử sách, nơi đây là vùng đất thiêng gắn với Bà Triệu - người dấy binh khởi nghĩa đánh quân xâm lược Đông Ngô năm 248.

Điểm chính giữa đỉnh Ngàn Nưa được dân gian quan niệm là một trong ba huyệt đạo thiêng của Việt Nam (bên cạnh núi Đá Chông, Hà Nội và núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh) - nơi đất trời giao hoà, linh khí tụ hội.

Ngôi đền trên đỉnh núi Nưa. Ảnh: Lê Hoàng

Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa là đơn vị chủ trì, tiếp nhận toàn bộ di tích, hiện vật, tài sản và tổ chức quản lý. Các xã Tân Ninh, Mậu Lâm, Trung Chính phối hợp thực hiện quản lý đất đai, rừng phòng hộ và trật tự xây dựng theo địa giới hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm tại khu vực huyệt đạo Am Tiên, xử lý tình trạng cư trú trái phép, tháo dỡ các kiốt kinh doanh không phép, dừng hoạt động các công trình tín ngưỡng xây dựng trái quy định, di dời các hạng mục sai phạm trong phạm vi bảo vệ di tích, trả lại không gian cảnh quan.

Các ngành liên quan được yêu cầu rà soát, kiểm kê đầy đủ tài sản, hiện vật, công trình, trang thiết bị tại di tích, làm rõ nguồn gốc, giá trị, tình trạng pháp lý và phương án bảo quản, sử dụng. Việc lập hồ sơ khoa học, cắm mốc giới bảo vệ di tích ngoài thực địa và bàn giao, tiếp nhận di tích theo hiện trạng được triển khai đồng bộ, bảo đảm quản lý thống nhất, ngăn ngừa thất thoát, sử dụng sai mục đích.

Vị trí được cho là huyệt đạo thiêng tại đỉnh Am Tiên. Ảnh: Lê Hoàng

Di tích Am Tiên hiện tạm dừng mọi hoạt động tham quan và thực hành tín ngưỡng để phục vụ cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, theo ông Linh.

Về định hướng lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, đồng thời khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, cơ sở hạ tầng di tích theo hướng khang trang, sạch đẹp, tôn nghiêm.

Việc tôn tạo di tích phải bảo tồn tối đa và phục dựng nguyên trạng các công trình kiến trúc tâm linh cổ, loại bỏ các công trình xây dựng trái phép, rà soát quy hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ; quy hoạch hợp lý cây xanh, khu dịch vụ, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Vào dịp đầu năm, di tích Am Tiên thu hút rất đông người dân và du khách đến dự lễ hội "mở cổng trời". Ảnh: Lê Hoàng

Lê Hoàng