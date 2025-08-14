Hiện trạng đường mở rộng gấp 4 lần ở nội đô TP HCM

Dự án có tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 2, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 11 năm nay, giúp giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị khu vực.

Cụ thể, đoạn đường dài 600 m từ ngã 5 Bình Hòa đến nút giao Phan Chu Trinh sẽ mở rộng từ 5-6 m lên 23 m, với 4 làn xe, làm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh.