Hiện trạng đường mở rộng gấp 4 lần ở nội đô TP HCM

Dự án có tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 2, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 11 năm nay, giúp giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị khu vực.
Cụ thể, đoạn đường dài 600 m từ ngã 5 Bình Hòa đến nút giao Phan Chu Trinh sẽ mở rộng từ 5-6 m lên 23 m, với 4 làn xe, làm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh.
Dự án thu hồi hơn 14.000 m2 đất với 166 hộ dân ảnh hưởng, trong đó 11 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ, 155 hộ còn lại giải tỏa một phần diện tích.
Trong tổng kinh phí đầu tư, phần giải phóng mặt bằng chiếm gần 982 tỷ đồng, xây dựng khoảng 49 tỷ đồng, còn lại dành cho di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...) cùng các khoản tư vấn, quản lý dự án.
Sau nửa năm thi công, mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ. Đơn vị thi công tiến hành lắp cống, rải đá dăm, di dời hạ tầng kỹ thuật...
Dọc tuyến, nhiều cột điện vẫn chưa di dời. Ở một số đoạn, dây điện và cáp sà xuống lòng đường, người dân dùng thanh tre chống lên cao.
Nhiều nhà dân ven đường cũng cải tạo, sửa chữa sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án.
Ông Đỗ Xuân Nam (52 tuổi), chủ tiệm nước ở đường Chu Văn An cho biết đã bàn giao 8 m mặt tiền đường để làm dự án. "Tôi rất vui khi đường được mở rộng nhưng tiến độ còn chậm ảnh hưởng đến buôn bán kinh doanh", ông Nam nói.
Đường Chu Văn An dài gần 2 km, là một trong những tuyến giao thông chính ở Bình Thạnh, kết nối nhiều đường lớn ở nội đô TP HCM như Đinh Bộ Lĩnh, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trị... Trong đó, đoạn ngã 5 Bình Hòa tới đường Phan Chu Trinh bị thắt cổ chai gây ùn tắc triền miên, ảnh hưởng đi lại, kinh doanh của người dân.
Vị trí đoạn đường Chu Văn An được mở rộng. Đồ họa: Đăng Hiếu
Thanh Tùng