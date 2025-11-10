Hiện trạng đường cạnh 'biệt thự Chú Hỏa’ sẽ mở rộng gấp ba lần

Đường Trần Bình Trọng (góc trái) sẽ mở rộng từ 5 m lên 17 m. Việc này nằm trong phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ chuyển đổi thành công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Đường tiếp giáp với khu đất rộng 4,3 ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, gồm 7 biệt thự cổ kiểu Pháp từng thuộc gia đình chú Hỏa - “vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Sau 1975, khu đất do Bộ Ngoại giao quản lý nhưng bỏ hoang nhiều năm, nay đang hoàn tất bàn giao cho thành phố.