Hiện trạng đường cạnh 'biệt thự Chú Hỏa’ sẽ mở rộng gấp ba lần

Đường Trần Bình Trọng (góc trái) sẽ mở rộng từ 5 m lên 17 m. Việc này nằm trong phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ chuyển đổi thành công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Đường tiếp giáp với khu đất rộng 4,3 ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, gồm 7 biệt thự cổ kiểu Pháp từng thuộc gia đình chú Hỏa - “vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Sau 1975, khu đất do Bộ Ngoại giao quản lý nhưng bỏ hoang nhiều năm, nay đang hoàn tất bàn giao cho thành phố.
Lòng đường hẹp nhưng thường bị lấn chiếm, nhiều người buôn bán căng bạt ra tận bên ngoài. Một số hộ dân phải viết bảng báo hạn chế đậu xe, để hàng hoá trước cửa nhà.
Để mở rộng đường, khoảng 115 hộ dân và một tổ chức phải di dời, kinh phí 830 tỷ đồng dành cho bồi thường. Trong ảnh là một dãy nhà, phía sau là căn biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Nhiều nhà trên đường có diện tích nhỏ, cơi nới thêm.
Ông Nguyễn Thế Hiền (58 tuổi) đứng trước căn nhà, nơi ở từ lúc sinh ra, phần mặt tiền hiện được cho thuê để bán hoa. "Nếu mở rộng đường thì nhà sẽ bị giải toả trắng nhưng tôi ủng hộ, chỉ mong đền bù hợp lý", ông Hiền nói.
Tuyến đường nằm liền kề khu đất rộng hơn 4 ha được định hướng quy hoạch thành công viên. Khi hai dự án hoàn thành, quanh ngã sáu Cộng Hòa sẽ hình thành trục giao thông cảnh quan đồng bộ, kết nối mạch hạ tầng trung tâm thành phố.
Tuyến đường Trần Bình Trọng nằm cạnh khu đất "biệt thự Chú Hỏa". Đồ họa: Khánh Hoàng
Quỳnh Trần