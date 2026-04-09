Hiện trạng đôi bờ sông Hương sau 5 năm quy hoạch

Tháng 4/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, đoạn từ đồi Vọng Cảnh đến phố cổ Bao Vinh, dài khoảng 15 km. Tổng diện tích khu vực quy hoạch khoảng 855 ha, trong đó mặt nước chiếm hơn 503 ha.
Theo đồ án, 101,7 ha được dành cho đất công cộng, gồm công viên, không gian xanh, công viên chuyên đề và quảng trường. Hai bờ sông được tổ chức thành 5 cụm trung tâm, với định hướng phát triển không gian mở, phục vụ du lịch và sinh hoạt cộng đồng.
Khu vực trung tâm đô thị, từ cồn Dã Viên đến cồn Hến, được quy hoạch thành trung tâm du lịch văn hóa. Tại đây, chính quyền ưu tiên trồng cây tán rộng, bố trí các tiện ích như quảng trường, ghế nghỉ, điểm bán nước và nhà vệ sinh công cộng.
Tuyến đường đi bộ lót sàn gỗ lim dài hơn 380 m, rộng 4 m được xây dựng ở bờ nam sông Hương với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Đây là công trình thí điểm nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, kinh phí 6 triệu USD do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.
Kể từ khi tuyến đường đi bộ đưa vào sử dụng, nơi đây trở thành điểm tập trung nhiều người dân và du khách đến đi bộ, ngắm sông Hương lúc hoàng hôn.
Sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo dọc bờ nam sông Hương hoàn thành vào tháng 4/2025, tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng.
Công trình gồm sân khấu hình bán nguyệt, diện tích khoảng 430 m2. Khu vực khán đài được đắp đất, trồng cỏ và hoa theo mùa trên diện tích 3.000 m2, bố trí bậc ngồi bằng đá nguyên khối, kết hợp hệ thống chiếu sáng.
Tuyến đường dạo ven sông dài 432 m, rộng 3 m, có kết cấu kè tường chắn và sàn bêtông cốt thép, phía trên lát gỗ lim, tổng diện tích 1.290 m2.
Sông Hương đoạn qua làng Tiên Nộn ở phường Dương Nổ và phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu. Theo quy hoạch, đây là khu vực bảo tồn văn hóa truyền thống, các công trình xây dựng sẽ phải lợp ngói, khống chế độ cao không quá 18 m, một số khu vực 11 m. Sau 5 năm quy hoạch, khu vực này vẫn chưa có sự thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng.
Võ Thạnh