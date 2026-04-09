Hiện trạng đôi bờ sông Hương sau 5 năm quy hoạch

Tháng 4/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, đoạn từ đồi Vọng Cảnh đến phố cổ Bao Vinh, dài khoảng 15 km. Tổng diện tích khu vực quy hoạch khoảng 855 ha, trong đó mặt nước chiếm hơn 503 ha.

Theo đồ án, 101,7 ha được dành cho đất công cộng, gồm công viên, không gian xanh, công viên chuyên đề và quảng trường. Hai bờ sông được tổ chức thành 5 cụm trung tâm, với định hướng phát triển không gian mở, phục vụ du lịch và sinh hoạt cộng đồng.

Khu vực trung tâm đô thị, từ cồn Dã Viên đến cồn Hến, được quy hoạch thành trung tâm du lịch văn hóa. Tại đây, chính quyền ưu tiên trồng cây tán rộng, bố trí các tiện ích như quảng trường, ghế nghỉ, điểm bán nước và nhà vệ sinh công cộng.