Hiện trạng cầu sông Lô trơ lõi thép sau 10 năm sử dụng

Cầu sông Lô dài gần 520 m, thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, nối bờ bên kia là địa phận tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 6/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng do nghi có vi phạm tại công trình trong thời gian từ 2010 đến 2015.
Cầu sông Lô dài gần 520 m, thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, nối bờ bên kia là địa phận tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 6/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng do nghi có vi phạm tại công trình trong thời gian từ 2010 đến 2015.
Sự việc gây chú ý vào ngày 27/10 khi mực nước sông sông Lô xuống thấp nên lộ ra hàng loạt móng cọc trụ cầu.
Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.
Sự việc gây chú ý vào ngày 27/10 khi mực nước sông sông Lô xuống thấp nên lộ ra hàng loạt móng cọc trụ cầu.
Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.
Tại trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao chừng 2 mét. Các cọc khoan nhồi lộ ra khỏi nền đất.
Tại trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao chừng 2 mét. Các cọc khoan nhồi lộ ra khỏi nền đất.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Phú Thọ, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu sông Lô từng xuất hiện một số hư hỏng cục bộ.
Từ tháng 8/2025 đến tháng 10, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Lô dâng cao. Sau khi nước rút, ngày 27/10, Sở Xây dựng kiểm tra thấy kết cấu cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Phú Thọ, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu sông Lô từng xuất hiện một số hư hỏng cục bộ.
Từ tháng 8/2025 đến tháng 10, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Lô dâng cao. Sau khi nước rút, ngày 27/10, Sở Xây dựng kiểm tra thấy kết cấu cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.
Một cột móng có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VKSND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.
Một cột móng có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VKSND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.
Sở Xây dựng Phú Thọ đang được giao chủ trì, chịu trách nhiệm khắc phục hư hỏng công trình. Đơn vị sẽ đánh giá toàn diện, chính xác về tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với thực tế, giảm thiểu khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Các công việc báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 10/11.
Sở Xây dựng Phú Thọ đang được giao chủ trì, chịu trách nhiệm khắc phục hư hỏng công trình. Đơn vị sẽ đánh giá toàn diện, chính xác về tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với thực tế, giảm thiểu khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Các công việc báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 10/11.
Cầu sông Lô khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015, tải trọng 30 tấn, mặt cắt ngang 7,5m. Tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu 215 tỷ đồng.
Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco).
Cầu sông Lô khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015, tải trọng 30 tấn, mặt cắt ngang 7,5m. Tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu 215 tỷ đồng.
Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco).
Phạm Quân
Công an tỉnh Phú Thọ