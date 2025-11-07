Hiện trạng cầu sông Lô trơ lõi thép sau 10 năm sử dụng

Sự việc gây chú ý vào ngày 27/10 khi mực nước sông sông Lô xuống thấp nên lộ ra hàng loạt móng cọc trụ cầu.

Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.