Khởi tố vụ án cầu sông Lô 'trơ lõi thép'

Phú ThọCông an xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự xảy ra tại công trình cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, trong thời gian từ năm 2010 đến 2015.

Ngày 6/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 298 Bộ luật Hình sự.

Công an đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công an kiểm tra ở khu vực cầu sông Lô. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị về tình hình khắc phục hư hỏng cầu sông Lô khi mới sử dụng được hơn 10 năm nhưng đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng. Sở Xây dựng Phú Thọ được giao chủ trì, chịu trách nhiệm khắc phục hư hỏng công trình. Đơn vị này cũng được giao đánh giá toàn diện, chính xác về tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn của cầu và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Xây dựng Phú Thọ sẽ điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với thực tế, giảm thiểu khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Các công việc cần hoàn thành và báo cáo kết quả trước 10/11.

Trước đó, ngày 27/10, khi mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô xuống thấp đã lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 mét. Một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã đến hiện trường kiểm tra.

Móng cọc cầu sông Lô lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Ảnh: Công an cung cấp

Cầu sông Lô khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850 m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m. Cầu thuộc địa phận xã Đoan Hùng, có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Phạm Dự