Hiện trạng cầu bộ hành từng dự tính huy động 400 người thử tải

Sau nhiều phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc xác minh. Sau khi được Phân viện Khoa học Giao thông vận tải phía Nam tham vấn, công an tỉnh đã đề nghị chính quyền TP Long Xuyên huy động 400 người để thử tải, dự kiến vào ngày 5/4.

Theo phương án, từng nhóm từ ít đến nhiều đi qua cầu để thiết bị đo hướng suất, biến dạng, dao động, ghi nhận các thông số làm cơ sở phục vụ điều tra. Chiều 4/4, kỹ sư lắp đặt các thiết bị phục vụ việc thử tải cầu như tính toán trước đó.