Hiện trạng 3 khu đất đề xuất xây trung tâm hành chính TP HCM

Mới đây, UBND TP HCM có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM về nghiên cứu triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính. Hiện hệ thống các cơ quan hành chính phân tán ở gây khó khăn giữa các sở ngành, người dân, doanh nghiệp. Do đó, việc xây một trung tâm hành chính tập trung là cấp thiết. Thành phố đưa ra 3 phương án vị trí xây dựng ở phường An Khánh, Thủ Đức và Cát Lái.
Vị trí đầu tiên là cụm 9 lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm ở phường An Khánh, có diện tích 9,6 ha. Khu này nằm trong trung tâm tài chính - hành chính tương lai, gần hồ trung tâm, hạ tầng kết nối tốt qua cầu Thủ Thiêm 2, đại lộ Vòng Cung, hầm sông Sài Gòn.
Nhìn từ trên cao khu vực này là đất trống, chưa có công trình, xung quanh nhiều đường kết nối và gần trung tâm thành phố qua cầu Ba Son.
Lô đất này ở vị trí đối diện khu đô thị Sala, tiếp giáp giữa ba trục đường chính ở Thủ Thiêm là Mai Chí Thọ, Tố Hữu và Nguyễn Cơ Thạch. Vị trí xây trung tâm hành chính ở đây có lợi thế là mặt bằng đất trống, chưa xây dựng, có thể khởi công sớm.
Về khả năng đáp ứng, thành phố đánh giá khu đất tại Thủ Thiêm có thể bố trí cho 6.000–7.800 công chức làm việc, phù hợp nhu cầu tập trung toàn bộ cơ quan hành chính.
Khu đất dự án phần lớn bỏ trống với nhiều kênh rạch, bao quanh là các loài cây cỏ vùng ngập nước mọc thành bụi rậm.
Tuy nhiên quy hoạch chức năng hiện tại của khu đất này là phục vụ giáo dục - văn hóa - hỗn hợp, nên cần điều chỉnh để phù hợp mục tiêu hành chính. Bên cạnh đó, việc sử dụng một phần diện tích công viên hồ trung tâm có thể ảnh hưởng quỹ cây xanh và cấu trúc quy hoạch đã được duyệt.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng, trên cơ sở phương án xác định quy mô do Tập đoàn Sun Group đưa ra, dự án có mật độ xây dựng từ 40% đến 60%, chiều cao tối đa khoảng 35 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 160.000 m2.
Trong tương lai, vị trí này sẽ hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng chiến lược như các tuyến Vành đai 2, 3, 4; cao tốc TP HCM - Dầu Giây và các trục cao tốc liên vùng; ga metro, ga đường sắt quốc gia Thủ Thiêm; cũng như hệ thống hàng không gồm sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.
Cách đó khoảng 6 km là lô đất khu trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ, thuộc phường Cát Lái, diện tích khoảng 7,73 ha (gồm 4,73 ha trụ sở hiện hữu và 3 ha đất thể dục thể thao liền kề).
Khu đất hiện có sẵn hạ tầng cơ bản, ít vướng giải phóng mặt bằng, kết nối thuận lợi qua đường Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, có thể triển khai nhanh và chi phí hạ tầng thấp.
Tuy nhiên vị trí này có hạn chế về diện tích, chỉ bố trí được khoảng 3.400 người, giao thông khu vực đã quá tải và cần điều chỉnh quy hoạch khu đất liền kề.
Sau khi sáp nhập, hiện nhiều phòng chức năng tại trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ đóng cửa, ít người ra vào.
Lớn nhất là lô đất xi măng Hà Tiên mở rộng tại khu Trường Thọ, phường Thủ Đức, diện tích 11,6 ha (góc phải).
Khu đất này nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 10 km, ngay cạnh tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, trục đường Võ Nguyên Giáp và tiếp giáp với ngã ba sông Sài Gòn Rạch Chiếc. Vị trí này thuận lợi quy hoạch tổ hợp hành chính - quảng trường - không gian mở, kết nối tuyến metro.
Đây là đất công nghiệp hết hạn thuê từ năm 2020. Hiện một phần từng là nhà máy của công ty xi măng Hà Tiên đã được giải tỏa, di dời máy móc thiết bị năm 2019. Phần còn lại đang được sử dụng làm nhà máy trộn bêtông và kho bãi container.
Nếu xây trung tâm hành chính sẽ cần xử lý ô nhiễm, di dời, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội trước khi xây dựng, nên thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài.
Quỳnh Trần - Thanh Tùng