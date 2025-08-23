Hiện trạng 3 khu đất đề xuất xây trung tâm hành chính TP HCM

Mới đây, UBND TP HCM có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM về nghiên cứu triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính. Hiện hệ thống các cơ quan hành chính phân tán ở gây khó khăn giữa các sở ngành, người dân, doanh nghiệp. Do đó, việc xây một trung tâm hành chính tập trung là cấp thiết. Thành phố đưa ra 3 phương án vị trí xây dựng ở phường An Khánh, Thủ Đức và Cát Lái.

Vị trí đầu tiên là cụm 9 lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm ở phường An Khánh, có diện tích 9,6 ha. Khu này nằm trong trung tâm tài chính - hành chính tương lai, gần hồ trung tâm, hạ tầng kết nối tốt qua cầu Thủ Thiêm 2, đại lộ Vòng Cung, hầm sông Sài Gòn.

Nhìn từ trên cao khu vực này là đất trống, chưa có công trình, xung quanh nhiều đường kết nối và gần trung tâm thành phố qua cầu Ba Son.