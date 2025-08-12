Đề xuất 3 phương án vị trí xây trung tâm hành chính tập trung ở TP HCM

Ba vị trí được UBND TP HCM đề xuất, trong đó có khu đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, để chọn một địa điểm xây trung tâm hành chính tập trung của thành phố.

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Ban thường vụ Đảng ủy thành phố về nghiên cứu triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính.

Theo tờ trình, sau khi sáp nhập, TP HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 xã, phường, khoảng 7.000 cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính, dự kiến tinh gọn 20% trong 5 năm tới. Hiện nay, hệ thống các cơ quan hành chính được bố trí phân tán ở nhiều địa điểm, gây khó khăn trong điều phối, phối hợp giữa các sở ngành, chưa tạo thuận tiện tối ưu cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, việc chọn vị trí và xây một trung tâm hành chính tập trung hiện đại, đa chức năng là cấp thiết.

Thành phố đưa ra 3 phương án vị trí xây khu trung tâm hành chính mới. Phương án 1, khu trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ, thuộc phường Cát Lái, diện tích khoảng 7,73 ha (gồm 4,73 ha trụ sở hiện hữu và 3 ha đất thể dục thể thao liền kề). Khu đất hiện có sẵn hạ tầng cơ bản, ít vướng giải phóng mặt bằng, kết nối thuận lợi qua đường Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, có thể triển khai nhanh và chi phí hạ tầng thấp. Tuy vậy, vị trí này có hạn chế về diện tích, chỉ bố trí được khoảng 3.400 người, giao thông khu vực đã quá tải và cần điều chỉnh quy hoạch khu đất liền kề.

Phương án 2, khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng tại khu Trường Thọ, phường Thủ Đức, diện tích 11,6 ha, có thể mở rộng thêm 8 ha đất của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam. Khu đất này có diện tích lớn nhất, thuận lợi quy hoạch tổ hợp hành chính - quảng trường - không gian mở, kết nối tuyến Metro số 1 và đường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, đây là đất công nghiệp hết hạn thuê từ năm 2020, cần xử lý ô nhiễm, di dời, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội trước khi xây dựng, nên thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài.

Vị trí thứ 3 được đưa ra chọn là cụm 9 lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh, giáp đường Tố Hữu, diện tích 9,6 ha. Khu này nằm trong trung tâm tài chính - hành chính tương lai, gần hồ trung tâm, hạ tầng kết nối tốt qua cầu Thủ Thiêm 2, đại lộ Vòng Cung, hầm sông Sài Gòn. Mặt bằng đất trống, chưa xây dựng, có thể khởi công sớm.

Tuy nhiên, quy hoạch chức năng hiện tại của khu đất này là phục vụ giáo dục - văn hóa - hỗn hợp, nên cần điều chỉnh để phù hợp mục tiêu hành chính. Bên cạnh đó, việc sử dụng một phần diện tích công viên hồ trung tâm có thể ảnh hưởng quỹ cây xanh và cấu trúc quy hoạch đã được duyệt.

Về khả năng đáp ứng, thành phố đánh giá khu đất tại Thủ Thiêm và Trường Thọ có thể bố trí cho 6.000–7.800 công chức làm việc, phù hợp nhu cầu tập trung toàn bộ cơ quan hành chính. Còn khu đất Cát Lái chỉ đủ cho một số khối cơ quan nhất định.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, khu vực ven sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

UBND TP HCM đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chấp thuận chủ trương lựa chọn một trong các vị trí trên để xây trung tâm hành chính tập trung. Trên cơ sở được chấp thuận, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng, địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung và phân khu, song song với việc tuyển chọn phương án kiến trúc công trình.

Thành phố cho biết mục tiêu khởi công dự án này trong quý I/2026, đảm bảo công năng, thẩm mỹ và hình thành điểm nhấn kiến trúc, phục vụ thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo các quy hoạch trước đây, khu hành chính tập trung của thành phố được dự kiến đặt tại trung tâm hiện hữu hoặc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Trước khi sáp nhập, Sở Xây dựng từng đề xuất xây trung tâm hành chính tại số 86 Lê Thánh Tôn với diện tích 1,8 ha, phục vụ khoảng 1.692 cán bộ, công chức. Tuy nhiên, quy mô này không đáp ứng nhu cầu nhân sự, đồng thời hạn chế về kết nối giao thông trọng điểm.

Phương Uyên