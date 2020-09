Hiến kế khôi phục du lịch

Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn cho rằng Chính phủ cần tạo cơ chế để doanh nghiệp tiếp cận vốn; xây dựng bản đồ vùng du lịch an toàn và hỗ trợ tiền cho người dân đi du lịch.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel nhận định, ngành du lịch Việt cần tập trung vào ba yếu tố liên quan tính an toàn là điểm đến, hệ thống cung ứng dịch vụ du lịch và người du lịch.

"Các doanh nghiệp trong ngành cần chủ động thực hiện các tiêu chí an toàn, cam kết thực hiện đúng tiêu chí. Khi đó, trách nhiệm của các Sở, ban ngành là tiếp nhận công bố, cam kết của doanh nghiệp và hậu kiểm, đồng thời xây dựng bản đồ số du lịch an toàn của từng địa phương", ông Kỳ nói.

Vấn đề tiếp theo là các doanh nghiệp du lịch thời gian qua đã thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng do dịch bệnh, nhưng việc tiếp cận nguồn vốn để phục hồi hoạt động rất khó khăn, lãi suất cao. "Chính phủ cần tạo cơ chế cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp; xem xét các trường hợp cụ thể để bảo lãnh", ông Kỳ nói.

Du khách đo thân nhiệt khi vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BQL di tích Văn Miếu.

Giải pháp thứ ba ông Kỳ đề xuất, Chính phủ xem xét hỗ trợ cho người đi du lịch một khoản tiền, ví dụ 1 triệu đồng/khách, thông qua chương trình mua tour trọn gói của các công ty lữ hành. Trước mắt, chương trình có thể áp dụng trong nhóm doanh nghiệp đứng đầu, sau đó mở rộng.

Trong khi đó, ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Vietmark, cho hay để khôi phục hoạt động du lịch nội địa, doanh nghiệp lữ hành cần cố gắng kết nối cung - cầu, tạo ra các nét mới. Nhiều điểm đến trước dịch chuyên phục vụ khách quốc tế, bỏkhách nội địa. Nay, các đơn vị này cần phải thay đổi đối tượng phục vụ, cung cách và thái độ phục vụ cũng bắt buộc phải thay đổi.

"Những người làm du lịch phải có trách nhiệm với ngành, với nhân viên; phải trong tâm thế mạnh mẽ vượt qua khó khăn", ông Tuấn Anh nói và kêu gọi thay đổi phương cách du lịch, từ stayhome sang staycation.

Còn ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cho rằng, doanh nghiệp lữ hành đang phải vừa lo bán tour vừa lo những ràng buộc hoàn hủy khi bất ngờ xảy ra dịch bệnh. "Tất cả đang co cụm lại, dè chừng. Nghĩa là sẽ rất khó thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển du lịch vừa đảm bảo phòng chống dịch nếu không xây dựng được giải pháp căn cơ", ông Dũng nói. Nhìn lại đợt dịch Covid-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng vừa qua, ông Dũng lo lắng không chỉ du khách mang cảm giác e dè mà ngay công ty du lịch cũng không dám bung tài chính để đầu tư như lần trước.

Ông Dũng cũng đề xuất ngành du lịch cần phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng vùng an toàn trong du lịch theo cấp độ. Chẳng hạn vùng an toàn tuyệt đối (chưa phát hiện bệnh nhân lây nhiễm), vùng an toàn (có bệnh nhân nhưng đã được kiểm soát), vùng hạn chế (có khả năng dịch bệnh xảy ra). Mỗi vùng an toàn sẽ có bộ tiêu chí quy định về phòng chống dịch Covid-19 phù hợp.

"Thực hiện được điều này, ngành du lịch sẽ xây dựng được mô hình du lịch an toàn, qua đó giải tỏa được tâm lý của du khách và kích thích sự đầu tư của doanh nghiệp", ông Dũng nói thêm.

Hôm 18/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát động chương trình kích cầu theo chủ đề "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn" trong bối cảnh dịch bệnh nội địa cơ bản được kiểm soát. Bộ kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp chủ động lựa chọn thông điệp riêng phù hợp với tính hấp dẫn và sản phẩm đặc thù của điểm đến.

Chương trình kích cầu từng được Bộ phát động lần đầu vào ngày 8/5, đạt kết quả tích cực trong ba tháng 5, 6, 7. Tuy nhiên, làn sóng Covid-19 tái bùng phát ở một số tỉnh, thành khiến hoạt động du lịch gần như "đóng băng" trở lại từ cuối tháng 7 đến nay.

Nguyễn Nam