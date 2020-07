TP HCMNhiều trường THPT vắng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng khối C (Văn, Sử, Địa); thậm chí một số trường không có em nào đăng ký.

Kết thúc đợt đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, trường THPT Nguyễn Du (quận 10) có hơn 270 học sinh lựa chọn bài thi Khoa học tự nhiên (Lý, Hoá, Sinh) và 200 em chọn tổ hợp Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Số lượng bài thi Khoa học xã hội năm nay tăng đáng kể so với năm 2019, bởi hai năm có học sinh tương đương nhưng năm nay không ai chọn khối C khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Theo Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú, hiện tượng hiếm thí sinh chọn khối C xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây, riêng năm ngoái và năm nay khối này vắng bóng.

"Việc các trường đại học sử dụng đa dạng các tổ hợp xét tuyển, chứ không đơn thuần bốn khối A, B, C, D như trước đây khiến các em có nhiều lựa chọn hơn. Thay vì chọn Văn, Sử, Địa thì thí sinh có thể chọn Văn, Sử, tiếng Anh", ông Phú giải thích.

Ngoài ra, việc tuyển sinh lớp 10 THPT từ nhiều năm nay được mặc định với ba môn Toán, Văn, tiếng Anh nên từ lớp 9 nhiều em đã "bỏ mặc" Sử, Địa. Việc dạy các môn Khoa học xã hội trong trường THPT hiện nay cũng chưa tạo sự hứng thú cho học sinh, nên họ càng lúc càng ít chọn môn này vào đại học.

Học sinh trường THCS - THPT Đào Duy Anh (quận 6, TP HCM) ôn thi tốt nghiệp THPT hồi cuối tháng 6. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tại trường THPT Thành Nhân (quận Gò Vấp), 365 học sinh khối 12 của trường đều chọn bài thi Khoa học tự nhiên đăng ký thi tốt nghiệp THPT, đồng nghĩa với việc không ai chọn khối C vào đại học.

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Độ giải thích, trường vốn có thế mạnh dạy các môn Khoa học tự nhiên nên ở khâu tuyển sinh các em dự kiến chọn ban tự nhiên vào đại học mới đăng ký học ở trường. Dù vậy, suốt ba năm THPT, trường dạy đều các môn, chú trọng các chương trình giáo dục về lịch sử, văn hóa.

"Các em không chọn khối C bởi sự lựa chọn ngành nghề ít hơn các khối tự nhiên hoặc ngoại ngữ. Chưa kể cơ hội kiếm việc làm sau khi ra trường ở khối này cũng ít hơn", ông Độ nói.

Đồng quan điểm, bà Lại Thị Thắm (phụ trách chuyên môn trường THPT Nhân Việt, quận Tân Phú) cho rằng, thực tế cơ hội xét tuyển đại học và chọn ngành nghề của khối C ít hơn so với các khối A, B, D. Theo đó, trường của bà gần 200 em khối 12 đăng ký 1.114 nguyện vọng vào đại học nhưng chỉ có 77 nguyện vọng chọn khối C, còn lại chọn A (Toán, Lý, Hoá) hoặc B (Toán, Hoá, Sinh).

Thống kê số lượng nguyện vọng theo tổ hợp trên cả nước ba năm gần nhất cho thấy, khối C chỉ chiếm 9-10% trong số các tổ hợp xét tuyển. Năm 2017 có hơn 277.000 đăng ký khối C, năm 2018 khoảng 279.000, năm 2019 là 248.000.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn (Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, trường Đại học Công nghiệp TP HCM) cho rằng, hiện tượng thí sinh không chọn khối C là điều dễ hiểu và không đáng lo. Không thể nói các em không còn Văn, Sử, Địa hay khoa học xã hội bị xuống cấp.

Là người có kinh nghiệm làm tư vấn tuyển sinh, ông Sơn cho biết học sinh hiện nay hiểu và cảm nhận tầm quan trọng của các môn khoa học xã hội, vẫn chọn các môn xã hội cho nguyện vọng vào đại học. "Thay vì chọn xét tuyển cả hai môn Sử và Địa như trước đây, những em yêu thích các môn xã hội có thể chọn các tổ hợp Văn, Sử, Anh hay Văn, Địa, Anh. Cách lựa chọn như thế dễ phù hợp hơn", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, phương án xét tuyển bằng học bạ ngày càng được nhiều trường đại học sử dụng khiến các em phải học đều các môn, không quá lệch về một khối nào.

Hiện, tiếng Anh là môn học quan trọng với tất cả các ngành nên việc lựa chọn các tổ hợp có tiếng Anh cũng phù hợp với xu thế. Học sinh ở các thành phố lớn thường được cha mẹ đầu tư cho học tiếng Anh từ nhỏ, do đó xu hướng sẽ không chọn khối C.

Lịch thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học 2020. Đồ họa: Tạ Lư.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đến chiều 5/7, có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong đó, hơn 51.700 em là thí sinh tự do, chiếm 5,74%.

Tại TP HCM, hơn 74.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 66.100 em dự thi để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng; còn lại chỉ thi để xét tốt nghiệp hoặc tuyển sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 9-10/8. Thí sinh phải thi ba bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Mạnh Tùng