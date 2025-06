Hiểm họa chết người khi ở lâu trong ôtô đóng kín

Ở lâu trong ôtô đóng kín, dù bật điều hòa hay không đều dẫn đến thiếu oxy, ngạt khí, thậm chí sốc nhiệt, suy hô hấp và tử vong.

Trẻ em bị bỏ quên trong xe đỗ ngoài nắng là một tai nạn phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Việt Nam cũng từng ghi nhận trường hợp bé 6 tuổi ở Hà Nội bị bỏ quên trên ôtô đưa đón dẫn đến tử vong. Tháng 5/2024, bé trai 5 tuổi, ở Thái Bình bị bỏ quên suốt một ngày trên ôtô đưa đón, tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Hôm qua, bé trai 13 tuổi bị hôn mê sau một giờ ngồi trong ôtô đợi bố.

GS.TS.BS Đồng Khắc Hưng, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cảnh báo rằng ở lâu trong ôtô đóng kín rất nguy hiểm. Các rủi ro gồm ngạt thở do khí độc và sốc nhiệt, nhất là khi xe đỗ dưới trời nắng hoặc trong khu vực kín như gara, hầm.

"Ngay cả khi được cứu sống, người bị nạn vẫn có nguy cơ tổn thương não hoặc mang di chứng suốt đời", bác sĩ nhấn mạnh.

Trong thời tiết nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời vượt 40°C, nguy cơ sốc nhiệt vẫn cao dù xe đỗ trong bóng râm. Nhiệt độ bên trong xe có thể cao gần gấp đôi ngoài trời. Sự chênh lệch này khiến quá trình ngạt thở và sốc nhiệt xảy ra nhanh hơn. Trẻ em, người già và người mắc bệnh hô hấp đặc biệt dễ bị ảnh hưởng.

Nghiên cứu quốc tế cho thấy, khi ở trong xe đóng kín và đỗ ngoài nắng, chỉ sau khoảng một giờ hoặc ít hơn, người bên trong có thể tử vong vì thiếu oxy, sốc nhiệt.

Cùng quan điểm, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga, cho biết sau 30-40 phút dưới nắng, nhiệt độ trong xe có thể từ 60-80°C. Nhiệt này khiến nhiều vật dụng trở thành mối nguy hiểm. Các vật dễ cháy nổ như bật lửa, bình xịt, hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm, pin dự phòng, nước có ga, chai nhựa, kính pha lê dễ phát nổ hoặc sinh độc tố. Thiết bị điện tử chứa pin có thể bị rò axit hoặc nổ.

Thực phẩm để trong xe nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, tăng nguy cơ ngộ độc. Đặc biệt, hóa chất trong xe có thể phát tán độc tố nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Chẳng hạn, Styrene nếu hít phải có thể gây hôn mê, phù phổi, trụy tim mạch và tử vong nhanh chóng.

Một nguy cơ khác là ngộ độc khí CO, CO₂. CO là khí không màu, không mùi, có thể lọt vào xe qua khe hở hoặc hệ thống điều hòa, nhất là khi xe đậu ở nơi kín. Nguy cơ ngộ độc tăng nếu ngủ trong xe vì khó nhận biết triệu chứng sớm như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi hoặc hôn mê.

Khi xe đóng kín, nổ máy bật điều hòa, dù có cảm giác mát mẻ, lượng oxy vẫn giảm và khí độc có thể tích tụ. CO tăng trong xe sẽ làm giảm oxy máu, dễ dẫn đến sốc hoặc đột tử.

"CO là kẻ sát nhân thầm lặng, không màu, không mùi, khó phát hiện", bác sĩ cảnh báo. Ở mức nhẹ, ngộ độc CO gây đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, khó thở. Nếu CO tiếp tục hấp thu, các cơ quan bị tổn thương như hoại tử cơ, suy thận, suy gan, thậm chí tử vong một cách "êm dịu".

Tương tự, tiến sĩ Babu Shershad, chuyên gia tại Dubai, cho biết khi đóng cửa xe để ngủ, lượng oxy giảm trong khi CO tích tụ do rò khí thải. CO là khí cực độc, khiến giảm oxy máu. Nếu nồng độ CO trong xe tăng cao, người trong xe có thể sốc hoặc đột tử.

Ngoài ra, các rủi ro khác khi ngồi lâu trong ôtô đóng kín gồm quá nhiệt động cơ, hư hỏng hệ thống làm mát, hoặc tiếp xúc với các khí VOCs từ nội thất và bụi mịn PM2.5 từ khí thải.

Tuyệt đối không được để trẻ ở lâu trên ôtô. Ảnh: Westend61

Hiện nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc nắng nóng kéo dài, có nơi lên tới 40 độ. Các bác sĩ khuyên tài xế chỉ nên ngủ trong xe khi gặp trường hợp khẩn cấp và phải đặt báo thức. Cách tốt nhất là tìm một khu vực nghỉ ngơi và rời khỏi xe hoặc lựa chọn những nơi có bóng râm như tán cây, mái hiên để đỗ xe. Tuyệt đối không ngủ bật điều hòa và đóng kín cửa ôtô để ngủ.

Hé kính cửa sổ khoảng 1,5-2,5 cm để đảm bảo thông thoáng. Xen kẽ chế độ lấy gió ngoài và trong, nếu môi trường bên ngoài an toàn.

Đặt báo thức mỗi 15-30 phút để tránh ngủ quá lâu. Không để các vật dụng nguy hiểm trên xe. Cha mẹ để ý các con, tránh bỏ quên con trên xe.

Nếu nghi ngờ bị ngộ độc CO, cần nhanh chóng mở rộng cửa, đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí, sau đó chuyển nhanh đến bệnh viện điều trị. Ngoài ra, người dùng cần bảo dưỡng định kỳ hệ thống ống xả, điều hòa và làm mát, đặc biệt trong thời tiết khắc nghiệt.

Thùy An