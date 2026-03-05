Hezbollah tuyên bố quyết không đầu hàng trước Mỹ - Israel

Hezbollah khẳng định sẽ đối đầu đến cùng với Israel và Mỹ, quyết không đầu hàng dù "tương quan lực lượng chênh lệch".

"Chúng ta đang đối đầu với những hành vi gây hấn. Lựa chọn của chúng ta là đối đầu cho đến sinh mạng cuối cùng và sẽ không đầu hàng", thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem hôm nay nói trong bài phát biểu trên truyền hình đầu tiên kể từ khi lực lượng này phóng tên lửa vào Israel hôm 1/3 và Israel bắt đầu chiến dịch không kích Lebanon.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phát biểu tại một địa điểm không xác định ở Lebanon hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Ông bác bỏ cáo buộc cho rằng Hezbollah là bên khơi mào giao tranh với Israel. "Hezbollah và phong trào Hồi giáo đang đáp trả hành động tấn công của Israel và Mỹ. Đây là quyền chính đáng. Đối với chúng tôi, đây là cuộc chiến sinh tồn", thủ lĩnh lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Lebanon nhấn mạnh.

Xung đột Trung Đông đã lan sang Lebanon hồi đầu tuần khi Hezbollah tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ Israel nhằm trả thù cho Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Israel sau đó điều động quân đội tiến vào các thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon. Giới chức Lebanon cho biết chiến dịch của Israel đến nay đã khiến ít nhất 72 dân thường Lebanon thiệt mạng, hơn 83.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Chính phủ Lebanon hôm 1/3 công bố "lệnh cấm ngay lập tức" các hoạt động quân sự của Hezbollah và yêu cầu nhóm giao nộp vũ khí, vài tháng sau khi cam kết giải giáp dần lực lượng này - điều mà phía Hezbollah đã nhiều lần bác bỏ.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Qassem đã chỉ trích quyết định từ chính phủ Lebanon, cho rằng họ đang "lún sâu vào sai lầm và đi theo các yêu sách của Israel" khi kiềm chế Hezbollah.

Quân đội Israel ngày 4/3 ra thông báo yêu cầu người dân đang sinh sống tại hàng chục ngôi làng ở miền nam Lebanon, gần biên giới với nước này, sơ tán "ngay lập tức" về phía bắc sông Litani. Phát ngôn viên quân đội Israel cảnh báo trên X rằng nếu người dân quyết định di chuyển về phía nam con sông, họ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Vị trí Lebanon và Israel. Đồ họa: RANE

Khu vực phía nam sông Litani, chiếm khoảng 8% lãnh thổ Lebanon, chủ yếu nằm dọc theo biên giới với Israel. Chính phủ Lebanon cho biết họ đã đẩy lùi hoàn toàn hiện diện quân sự của Hezbollah tại đây trong những tháng qua.

Lệnh sơ tán được đưa ra sau các cuộc không kích trong đêm của Israel vào Hazmieh, vùng ngoại ô phía đông nam Beirut, đánh trúng một khách sạn. Các cuộc tấn công khác nhằm vào thị trấn Aramoun và Saadiyat ngay phía nam sân bay quốc tế Beirut, khiến 6 người chết và 8 người bị thương. Đợt tấn công thứ tư đánh vào thành phố Baalbek ở phía đông, khiến 6 người chết và 15 người bị thương. Cả 4 cuộc không kích đều diễn ra mà không có cảnh báo trước.

Vũ Hoàng (Theo Washington Post, AFP, Reuters)